Od 2026 roku przedsiębiorcy w Polsce będą mogli założyć działalność gospodarczą całkowicie elektronicznie, korzystając z aplikacji mObywatel. To przełomowa zmiana, która ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu rejestracji firm, eliminując konieczność wizyt w urzędach i ograniczając biurokrację do minimum. Premier Donald Tusk zapowiedział te zmiany podczas wtorkowego wystąpienia przed posiedzeniem rządu, na którym omawiano nowelizację ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Zmieniamy ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Brzmi to biurokratycznie i nudno, ale dla ludzi będzie to poważny krok do przodu, jeśli chodzi o działalność gospodarczą. To, co najważniejsze, na co wszyscy czekali: będzie można założyć działalność gospodarczą w aplikacji mObywatel, bez jakiejkolwiek wizyty w urzędzie i bez zbędnych formalności. Od 2026 roku wnioski o rozpoczęcie działalności będą całkowicie elektroniczne, bez ton papierów i biurokracji, straty czasu i mitręgi - podkreślił premier.

Nowelizacja przewiduje, że od 1 listopada 2026 roku wszystkie wnioski o rozpoczęcie działalności gospodarczej będą składane wyłącznie elektronicznie. To oznacza, że przyszli przedsiębiorcy nie będą już musieli wypełniać dokumentów ani stać w kolejkach do urzędów. Wystarczy kilka kliknięć w aplikacji mObywatel, by uruchomić własny biznes.

Spółki cywilne także online

To jednak nie koniec udogodnień. Kolejnym etapem cyfryzacji będzie możliwość internetowej rejestracji spółek cywilnych. Premier zapowiedział, że od 2028 roku również ten rodzaj działalności będzie można zarejestrować online. Będzie do tego potrzebny tylko jeden formularz, a system przekaże wszystkie niezbędne informacje, bez wysiłku zainteresowanego, do ZUS, GUS i urzędów skarbowych - zapewnił Donald Tusk.

Nowe przepisy zakładają stworzenie jednego, zintegrowanego wniosku dotyczącego spółki cywilnej. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli załatwić wszystkie formalności - od rejestracji, przez zgłoszenie zmian, zawieszenie, wznowienie, aż po wykreślenie działalności - za pośrednictwem jednego systemu. Wniosek ten zastąpi dotychczasowe formularze i pozwoli na automatyczne uzyskanie numerów NIP i REGON.

Jedno okienko, wiele możliwości

W ramach nowelizacji powstanie tzw. "jedno okienko" - zintegrowany system rejestracji i zgłaszania spółek cywilnych, w których wspólnikami są przedsiębiorcy wpisani do CEIDG. Składanie wniosków o publikację informacji o spółce cywilnej będzie możliwe za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG, a zawieranie umowy spółki cywilnej również będzie mogło odbywać się online.

Nowelizacja przewiduje stopniowe wycofywanie papierowych wniosków. Od 1 listopada 2026 roku wnioski o rozpoczęcie działalności będą składane wyłącznie elektronicznie, natomiast pozostałe wnioski - dotyczące zawieszenia, wznowienia, zakończenia czy zmiany wpisu - będą jeszcze przez dwa lata przyjmowane także w formie papierowej. Całkowita elektronizacja tych procesów nastąpi od 1 listopada 2028 roku.

Ważnym elementem nowych przepisów jest także ochrona danych przedsiębiorców. Udostępnienie w CEIDG danych kontaktowych będzie możliwe wyłącznie po świadomym wyrażeniu zgody przez przedsiębiorcę na ich publikację.