​Szef resortu obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz krytycznie odniósł się do kwestii wetowania kolejnych ustaw przez Karola Nawrockiego. "Polityka liberum veto nie opłaci się prezydentowi na dłuższą metę" - ocenił we wtorek. Podkreślił, że prezydent nie buduje w ten sposób wizerunku sprawczego polityka.

Szef MON skrytykował ostatnie działania prezydenta Karola Nawrockiego (zdjęcie poglądowe) / Jerzy Muszyński / PAP

Chcesz być na bieżąco? Najnowsze informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

W poniedziałek wieczorem Kancelaria Prezydenta poinformowała o zawetowaniu przez Karola Nawrockiego ustawy o rynku kryptoaktywów. W sumie prezydent zawetował dotąd kilkanaście ustaw.

Kosiniak-Kamysz do prezydenta: Polityka liberum veto się nie opłaci

Władysław Kosiniak-Kamysz zapytany we wtorek w Sejmie przez dziennikarzy o najnowsze prezydenckie weto ocenił, że "polityka liberum veto nie opłaci się prezydentowi na dłuższą metę". Ona może być atrakcyjna krótkoterminowo, może być efekciarska krótkoterminowo, może budzić zainteresowanie - dodał.

Wicepremier stwierdził, że jest uprawniony do używania sformułowania "liberum veto", bo - jak powiedział - "żaden prezydent w historii tak wielu ustaw w tak krótkim czasie nie zablokował".

Nie warto iść taką drogą blokowania każdego rozwiązania w każdym obszarze: od rolnictwa, przez obszar gospodarki, finansowy, prawie w każdej dziedzinie (...), bo to na końcu drogi pokaże prezydenta jako blokującego, a nie organizującego i sprawczego. Sprawczości dzięki temu nie uzyskuje, zablokowanie czegoś nie jest budowaniem, (prezydent) nie uzyskuje przez to efektu realizacji swoich obietnic, tylko buduje wizerunek takiego, który wyłącznie blokuje - ocenił Kosiniak-Kamysz.

Marszałek Sejmu komentuje działania prezydenta. Opublikował nagranie

We wtorek rano do prezydenckich wet odniósł się także marszałek Sejmu. Lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty na X zamieścił krótkie nagranie skierowane do głowy państwa. Panie prezydencie, dlaczego pan to robi? Uwaga, wymieniam: O elektrowniach wiatrowych, ordynacja podatkowa, deregulacja w zakresie energetyki, pomoc obywatelom Ukrainy, o środkach ochrony roślin, bezpieczeństwo paliwowe państwa, lex Kamilek, o mniejszościach narodowych i etnicznych, o ubezpieczeniach, Park Narodowy Doliny Dolnej Odry, woda i ścieki, prawo o ruchu drogowym, Krajowy Rejestr Karny, Kodeks wyborczy, fundacje rodzinne. 15 ustaw - powiedział Czarzasty.