"Prezydent musiał wkroczyć do akcji"

Dalej szef Kancelarii Prezydenta pytany był, czy Karol Nawrocki zdaje sobie sprawę, iż polityka zagraniczna znajduje się w kompetencjach rządu, a nie prezydenta, odparł, że "większość parlamentarna musi uświadomić sobie, że prezydent ma konkretne uprawienia i prerogatywy", również te dotyczące polityki zagranicznej.

Jeżeli rząd przez blisko dwa lata nie potrafił zorganizować poważnego spotkania dotyczącego naszego bezpieczeństwa militarnego, energetycznego, wojny na Ukrainie, nowych technologii, atomu, dostaw gazu, spojrzenia na nas jako wielkiego huba energetycznego, to prezydent wkroczył do akcji. To była znakomita wizyta w Waszyngtonie - tłumaczył.

(...) Nie ma dzisiaj nikt mocniejszego mandatu demokratycznego, niż prezydent RP, nie ma nikt również świeższego mandatu - zaznaczał, podkreślając rolę Karola Nawrockiego jako prezydenta.

Bogucki o relacjach Polski ze Stanami

Bogucki, dopytywany, dlaczego administracja prezydenta mówi za oceanem negatywnie na temat polskiego rządu, tłumaczył, że polski rząd przez wiele miesięcy nie potrafił nawiązać żadnej relacji z administracją Donalda Trumpa. Zrobił to dopiero Karol Nawrocki.

Jestem za tym, żeby grać pozytywnie i pokazywać osiągnięcia naszego prezydenta Nawrockiego, ale z drugiej strony trudno abstrahować od tego, że polski rząd był z administracją Donalda Trumpa tak dyplomatycznie głuchoniemy i był dyplomatycznie analfabetą w tej sprawie. Przez wiele miesięcy rząd nie potrafił zbudować żadnych relacji, żadnych spraw nie załatwił, m.in. przez żenujące i niepotrzebne wypowiedzi samego premiera, ministra Sikorskiego czy kierownika placówki ambasady - stwierdził Bogucki.

Jeżeli czytam wpis pana premiera Tuska, który mówi o sukcesie po spotkaniu z prezydentem Nawrockim [w Stanach Zjednoczonych], nie widzę tam nazwiska Karola Nawrockiego, ale nawet wspomnienia o prezydencie RP. Tak, jakby to się dokonało samo.

Wspomniał również, że prezydent jest gotowy do spotkania z Radosławem Sikorskim, jednak ten musi o to poprosić.

Prezydent, mimo tych skandalicznych zachowań Radosława Sikorskiego, mówi, że jeżeli jest taka potrzeba [spotkania], niech [Radosław Sikorski] poprosi, to się spotkamy. Nie chodzi o to, żeby kręcić żałosne filmiki na Twitterze [co robi Radosław Sikorski] - to pokazuje, jak nie prowadzić polityki zagranicznej i wewnętrznej - dodał Zbigniew Bogucki.