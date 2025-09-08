"Pan Banaś wyspecjalizował się jako zawodowy składacz zawiadomień, które są bardzo często bezwartościowe. (...) A gdy mówi o aferze GetBack, przesądza niemal sprawę, że mamy do czynienia prawie ze zorganizowaną grupą przestępczą. Zapytałbym, co dzieje się w tym NIK-u" - tak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Zbigniew Bogucki komentował słowa Mariana Banasia. Zdaniem szefa Kancelarii Prezydenta RP nie ma o czym tak naprawdę mówić. "Gdy spojrzymy na fakty, nie ma żadnego wyroku, zarzuty czasem są postawione, ale z aktami oskarżenia jest bardzo kruchutko. Mamy do czynienia z czystą polityką. Pan Banaś robi to, co zapowiedział, czyli prezenty Donaldowi Tuskowi. Może liczy na jakąś nagrodę pocieszenia". Polityk został zapytany również, czy we wtorek będzie kolejne weto prezydenta?
W środę rząd zajmie się ustawą dotyczącą mrożenia cen prądu. Czy będzie kolejne weto prezydenta Karola Nawrockiego? Zbigniew Bogucki powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, że "weta będą tam, gdzie są ustawy szkodliwe dla Polaków".
Jeżeli będą to rozwiązania zabezpieczające portfele Polaków i chroniące ich przed cenami energii, (...) pan prezydent nie będzie blokował tego rodzaju ustaw - podkreślił. Przypomnę, że pan prezydent z 38 ustaw podpisał 31. Wśród nich były ustawy, przeciwko którym głosowało Prawo i Sprawiedliwość, a pan prezydent je podpisał.
(...) Mnie dziwi to, dlaczego rząd nie chce pracować nad projektem prezydenckim, który jest de facto projektem rządowym, wklejonym do ustawy wiatrakowej - mówił Bogucki.