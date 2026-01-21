"Złoto jest najdroższe od 1979 r. Złoto jest bezpieczną przystanią, jest oderwane od decyzji gospodarczych" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Artur Soboń, członek zarządu NBP, pytany o plany zwiększenia rezerw złota przez bank centralny do poziomu 700 ton.

Popołudniowa rozmowa w RMF FM - Artur Soboń RMF FM

Czy NBP pożyczy miliard dolarów na Radę Pokoju?

Piotr Salak rozpoczął rozmowę od pytania o dzisiejsze wystąpienie Donalda Trumpa w Davos. Prezydent USA mówił m.in. że bardzo mu zależy na Grenlandii, ale nie użyje siły, by ją zdobyć. Zdaniem Artura Sobonia, rynki zareagują spokojnie na te słowa. Nie spodziewam się, żeby miały miejsce jakiekolwiek nerwowe ruchy - powiedział gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Salak zwrócił uwagę, że w postawie Trumpa jest pewnego rodzaju niestabilność i niepewność, jednego dnia mówi jedno, drugiego już co innego. Soboń odparł, że tak jest nie od dzisiaj.

Trudno mówić o stabilnych czasach w tej części Europy, w której rozmawiamy, co najmniej od momentu ostatniej agresji Rosji na Ukrainę. Ale tych zapalnych punktów na świecie dzisiaj nie tylko nie ubywa, ale przybywa, więc w tym sensie oczywiście czasy są geopolitycznie niestabilne - powiedział gość RMF FM.

Salak zapytał, czy Narodowy Bank Polski pożyczyłby miliard dolarów polskiemu rządowi, żeby Polska wstąpiła do Rady Pokoju. Soboń zasłonił się: Konstytucja nie pozwala NBP finansować polskiego rządu. My mamy odrębny mandat od polityki fiskalnej, za którą odpowiada rząd.

Czy ewentualna wojna celna między Europą a Stanami Zjednoczonymi wpłynęłaby na polską gospodarkę? W niewielkim stopniu. Ekspozycja polskiej gospodarki amerykańską jest nieduża - stwierdził Soboń.

Po chwili doprecyzował: [Taka wojna] pośrednio dotknęłaby Polskę, ponieważ poprzez naszych partnerów handlowych, takich jak Niemcy, ta ekspozycja na wymianę handlową ze Stanami Zjednoczonymi jest oczywiście dużo większa.

Po co nam tyle złota?

Kolejnym tematem rozmowy było złoto. Narodowy Bank Polski podjął decyzję w sprawie dalszego zwiększenia rezerw złota z 550 ton do 700 ton. Dzięki temu - jak stwierdził szef banku centralnego Adam Glapiński - nasz kraj znajdzie się w elitarnej dziesiątce państw o największych zasobach złota na świecie.

Po co nam tak dużo złota?- dociekał Salak.

Artur Soboń odparł, że Niemcy czy Włosi mają znacznie większe rezerwy tego kruszcu. Jesteśmy dwunastym bankiem centralnym, jeśli chodzi o, zasoby złota. Ale gdybyśmy spojrzeli na strukturę naszych rezerw, to dzisiaj te rezerwy dolarowe wciąż są dominujące, ale już niewiele większe niż rezerwy w złocie - powiedział przedstawiciel NBP.

Ujawnił również, ze w Polsce nie znajduje się 550 ton, lecz 105.

Złoto ma ujemną korelację do dolara. Kiedy złoto rośnie, dolar spada, i odwrotnie. To nam pomaga balansować strukturę rezerw. Jesteśmy w takim miejscu geograficznie, w jakim jesteśmy. Musimy budować stabilność, wiarygodność, bezpieczeństwo - odpowiedział gość Piotra Salaka na postawione na wstępie pytanie.

Złoto jest najdroższe od 1979 r. Złoto jest bezpieczną przystanią, jest oderwane od decyzji gospodarczych najważniejszych gospodarek na świecie - mówił Artur Soboń.

Ale to nie jest tak, że nasze rezerwy są wyłącznie w złocie - zastrzegł gość RMF FM. Narodowy Bank Polski, jak i każdy inny bank centralny w Europie i na świecie, nie jest od tego, żeby zarabiać pieniądze - dodał Soboń.

Kiedy obniżki stóp procentowych?

Zapytany o to, kiedy mogą nastąpić kolejne obniżki stóp procentowych, Artur Soboń odpowiedział: Rada Polityki Pieniężnej będzie podejmować decyzje z miesiąca na miesiąc (...). Więc i luty, i marzec, i kwiecień, i maj są dobre na podjęcie takiej decyzji. Nie ma dzisiaj żadnej wskazówki, którą byśmy podawali opinii publicznej o tym, że jest w tym zakresie jakiś plan i że on będzie zrealizowany w konkretnym terminie - mówił członek zarządu NBP.

Ostatnie kwartały to wzrost o 10 proc., jeśli chodzi o branie kredytów - dodał.