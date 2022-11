Gościem dzisiejszej Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, którą zapytamy m.in. o plany budowy pierwszych dwóch elektrowni atomowych w Polsce. Co przesądziło o wyborze USA i Korei Południowej jako partnerów do realizacji tych inwestycji? Jak będą finansowane? Dlaczego jako lokalizacje wybrano Konin i nadmorskie Choczewo? Czy nie ma obaw o protesty miejscowej ludności? To pytania, które Piotr Salak zada dziś swojemu gościowi.