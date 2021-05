Domniemana kochanka Władimira Putina - była mistrzyni olimpijska w gimnastyce artystycznej Alina Kabajewa – przerywa milczenie. W 2019 roku pojawiła się plotka, że urodziła bliźnięta, których ojcem jest prezydent Rosji. Od tego czasu przestała udzielać się publicznie, zamilkła też na mediach społecznościowych.

Alina Kabajewa na zdjęciu z 2011 roku / Mudrats Alexandra / PAP/EPA

W 2014 roku prezydent Rosji Władimir Putin rozwiódł się z żoną Ludomiłą. Potem był widziany w towarzystwie 38-letniej dziś Aliny Kabajewej, mistrzyni olimpijskiej w gimnastyce artystyczne, która w 2004 roku zdobyła w Atenach złoty medal.

Przez lata krążyły plotki o ich romansie. Kreml odmawia jednak komentowania prywatnego życia przywódcy Rosji. Także państwowe media nie poruszają tego tematu.

Ale plotki o Putinie i Kabajewej powróciły w 2019 roku, kiedy ta urodziła bliźnięta. Ich ojcem ma być prezydent Rosji.

Od tamtej pory Alina Kabajewa przestała udzielać się publicznie, zamilkła też na portalach społecznościowych. Pojawiły się pogłoski, że przeprowadziła się do Włoch i tam wychowuje swoich synów. Pisał o tym między innymi "The Sun".

Teraz inna brytyjska gazeta "Daily Mail" pisze, że Kabajewa po latach milczenia dała znak życia.

Przed zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi w Tokio miała za pośrednictwem związku gimnastyki artystycznej przekazać swoim następczyniom, by walczyły o medale dla Rosji.

"Wiem, jak ciężko pracowałyście i trenowałyście, i że jesteście gotowe, by zwyciężać dla kraju i tych, którzy was wspierają" - miała napisać w oświadczeniu. Kabajewa zapewniła w nim, że będzie się z nie modlić i śledzić ich zmagania olimpijskie.

Zacytowała słowa Aleksandra Suworowa, lubionego przez Putina generała carskiej armii. To ten żyjący w XVIII wieku generał okupował Polskę przed III rozbiorem i był odpowiedzialny między innymi za rzeź mieszkańców warszawskiej Pragi.

"Módl się do Boga, bo to od niego pochodzi każde zwycięstwo. Bóg jest naszym generałem. Bóg nas prowadzi" - to jego słowa, zacytowane przez Kabajewą.