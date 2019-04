Jarocin, Radzyń Podlaski, Ciechanów, Biłgoraj, Pajęczno, a może Iłża? To do Was należy decyzja i wybór miejsca, z którego tym razem nadamy Twoje Miasto w Faktach RMF FM. Na początek długiego majowego weekendu opowiemy o lokalnych atrakcjach, ciekawostkach i historiach. Na Wasze głosy na RMF 24 czekamy do czwartkowego południa.

Wy decydujecie, my jedziemy! / RMF FM Pierwsza kandydatura to mazowiecki Ciechanów. To miasto z bardzo bogatą historią. Znajdują się tam ruiny zamku książęcego z XIV wieku, dawnego grodzisko na Farskiej Górze, kościół farny, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, interesująca wieża ciśnień czy Krzywa hala. Możecie też głosować na Iłżę w powiecie radomskim. Tam zaprosił nas pan Przemysław. Zamek Biskupów Krakowskich - ze szczytu baszty niesamowity widok na ziemię iłżecką oraz góry świętokrzyskie. Idealne miejsce do selfie. Koła Gospodyń Wiejskich - 17 KGW, ponad 400 kobiet, które robią cuda jeśli chodzi o potrawy regionalne i wykonują przecudne rękodzieło. Zalew na Iłżance, Zabytkowa Kolej Wąskotorowa, Kopiec Tatarski, Piec Garncarski - dosłownie przygoda z historią! - napisał w zgłoszeniu nasz słuchacz. Wśród propozycji w tym tygodniu znalazło się również położone w Łódzkiem Pajęczno. Znane w całej Polsce targi końskie oraz odbywające się w czerwcu Zjazdy Miłośników Koni. Ciekawa legenda miasta o dręczącym mieszkańców olbrzymim pająku - tak opisujecie to miasto w zgłoszeniach na RMF24.pl. Miasto na styku dwóch wielkich kompleksów leśnych: Puszcza Solska i Lasy Janowskie, bogata i ciekawa historia, trzy piękne zabytkowe kościoły - to już atrakcje Biłgoraja na Lubelszczyźnie, które wymieniacie.



Kandydatura z Wielkopolski to tym razem Jarocin. To miasto znane głównie z festiwalu, na którym debiutowało wiele słynnych polskich zespołów rockowych i punkowych. Możemy odwiedzić również Radzyń Podlaski w województwie lubelskim z Pałacem Potockich, Oranżerią i kościołem Świętej Trójcy.

Wy decydujecie - my jedziemy i odkrywamy dla Was polskie miasta! Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF24.pl! Cały czas czekamy też na kolejne Wasze zgłoszenia.

