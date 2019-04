Nie żyje Stanisław Jędryka. Miał 85 lat. Był twórcą popularnych filmów i seriali takich jak "Do przerwy 0:1", "Podróż za jeden uśmiech" i "Stawiam na Tolka Banana". O śmierci reżysera poinformowało na swojej stronie Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Stanisław Jędryka / Bartłomiej Zborowski / PAP

Stanisław Jędryka - reżyser i scenarzysta filmowy i telewizyjny - urodził się 27 lipca 1933 r. w Sosnowcu. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi, którą ukończył w 1956 r. Debiutował w roku 1962 obrazem "Dom bez okien".

Później zajął się tematyką dziecięco-młodzieżową. Trzy lata po fabularnym debiucie wyreżyserował "Wyspę złoczyńców" (1965) o przygodach Pana Samochodzika, na podstawie książki Zbigniewa Nienackiego. Główną rolę w filmie zagrał Jan Machulski. W 1969 r., na podstawie scenariusza Adama Bahdaja, Jędryka nakręcił film fabularny dla młodej widowni "Paragon gola!" oraz opowiadający o przygodach młodego piłkarza serial "Do przerwy 0:1". Rok później, na podstawie powieści Bahdaja, powstał kolejny popularny serial, "Wakacje z duchami", w którym grał m.in. Henryk Gołębiewski.



Następne wspólne przedsięwzięcia duetu Jędryka-Bahdaj to: serial, a także opowiadający o tych samych bohaterach film fabularny pt. "Podróż za jeden uśmiech" (1971-1972) z Henrykiem Gołębiewskim i Filipem Łobodzińskim w rolach głównych oraz serial "Stawiam na Tolka Banana" (1973).



W 1976 r. reżyser nakręcił serial "Szaleństwo Majki Skowron", adaptację powieści dla młodzieży Aleksandra Minkowskiego, o konflikcie pokoleniowym między rodzicami a dziećmi. Do najbardziej znanych filmów fabularnych Jędryki należy ekranizacja powieści Janusza Domagalika "Koniec wakacji" z 1974 r., z akcją osadzoną na Śląsku i nastoletnim chłopcem jako głównym bohaterem, który przechodzi przyspieszony proces emocjonalnego dojrzewania - przeżywając pierwszą miłość i pierwszy poważny dramat. Jędryka realizował także spektakle telewizyjne (m.in. "Wszystko gra!" - 1997; "Tajemnica zwyczajnego domu" - 2000).



Reżyser był laureatem m.in. Nagrody Prezesa Rady Ministrów za całokształt twórczości, Nagrody "Poznańskie Koziołki", Medalu Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich za wybitne osiągnięcia artystyczne. Otrzymał także wiele odznaczeń, w tym Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2004 otrzymał Nagrodę Artystyczną Miasta Sosnowca. W 2013 r. został wyróżniony Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.