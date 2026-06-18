Podczas czwartkowego posiedzenia Grupy Planowania Nuklearnego ministrowie państw NATO uzgodnili dalsze kroki w kierunku wzmocnienia odstraszania jądrowego. Wspólne działania mają zapewnić bezpieczeństwo państw członkowskich w obliczu rosnących zagrożeń i dynamicznie zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego.

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NATO zapowiada modernizację zdolności nuklearnych i rozwój planowania nuklearnego.

Sojusz podkreśla, że siły nuklearne pozostają kluczową gwarancją bezpieczeństwa.

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W obliczu narastających napięć międzynarodowych i nieprzewidywalnych zagrożeń, państwa członkowskie NATO zdecydowały się na dalsze wzmacnianie odstraszania jądrowego. Podczas czwartkowego posiedzenia Grupy Planowania Nuklearnego (NPG) ministrowie obrony uzgodnili, że modernizacja potencjału nuklearnego oraz rozwój zdolności planowania staną się priorytetem na najbliższe lata.

W oficjalnym komunikacie po spotkaniu podkreślono, że strategiczne siły nuklearne Sojuszu pozostają "najwyższą gwarancją bezpieczeństwa państw członkowskich". To właśnie one stanowią fundament architektury odstraszania, która ma chronić Europę i Amerykę Północną przed potencjalną agresją.

Modernizacja i inwestycje w bezpieczeństwo

Ministrowie państw NATO zadeklarowali, że Sojusz utrzymuje bezpieczną, skuteczną i wiarygodną postawę nuklearną. Jej głównym celem jest zachowanie pokoju, zapobieganie przymusowi politycznemu oraz odstraszanie wszelkich prób agresji wobec państw członkowskich.

Przedstawiciele państw podkreślili również, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo jest wspólna. Członkowie NATO zobowiązali się do dalszego inwestowania w zasoby, zdolności i siły niezbędne do realizacji misji nuklearnej. Wskazano na konieczność utrzymania jedności i determinacji Sojuszu w obliczu nowych wyzwań.

Rola Grupy Planowania Nuklearnego

Grupa Planowania Nuklearnego (Nuclear Planning Group, NPG) to najwyższy organ NATO odpowiedzialny za kwestie odstraszania jądrowego. Powstała w 1966 roku i od tego czasu stanowi forum konsultacji oraz podejmowania kluczowych decyzji dotyczących polityki nuklearnej Sojuszu. W ramach NPG omawiane są zagadnienia związane z doktryną, planowaniem, rozmieszczeniem sił, zdolnościami wojskowymi oraz ćwiczeniami dotyczącymi odstraszania jądrowego.

NPG zajmuje się również oceną skuteczności, bezpieczeństwa i ochrony arsenału nuklearnego NATO. W skład grupy wchodzą wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Francji, która zdecydowała się nie uczestniczyć w jej pracach. Co istotne, członkostwo w NPG nie jest uzależnione od posiadania własnej broni jądrowej.