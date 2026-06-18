Nie milkną echa afery w Warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejką i w lepszych warunkach. Szczególne kontrowersje wzbudziła sprawa 28-letniego lekarza, radnego KO, który w ubiegłym roku zarobił niemal 1,6 miliona złotych, pracując w czterech warszawskich lecznicach. Dawid Kacprzyk, zatrudniony jako koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego, został zwolniony z pracy. Jak to możliwe, że lekarz bez specjalizacji, półtora roku po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu, objął tak odpowiedzialne stanowisko? Jak tę sprawę ocenili goście Debaty w RMF FM i Radiu RMF24? O tym Tomasz Terlikowski rozmawiał: z prezesem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr. Michałem Sutkowskim, prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku dr. Piotrem Sielatyckim i szefem Porozumienia Rezydentów dr. Sebastianem Goncerzem.

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Afera w Warszawskim Szpitalu Południowym, ujawniona przez portal zero.pl, ujawniła poważne luki w systemie ochrony zdrowia oraz w zarządzaniu placówkami medycznymi. Eksperci podkreślają konieczność wprowadzenia systemowych zmian, które zapobiegną podobnym sytuacjom w przyszłości.

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Dr Michał Sutkowski: To niezwykle bulwersujące

Dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, podkreślił, że choć takie sytuacje są rzadkie, to jednak niezwykle bulwersujące. Zwrócił uwagę na głębsze problemy w polskiej ochronie zdrowia, takie jak niewłaściwa wycena świadczeń oraz brak systemowych rozwiązań.

Fakty są bulwersujące i szokujące dla nas wszystkich. One nakładają się na wiele różnego rodzaju kalek, zarówno w sensie polityki, jak i struktury funkcjonowania naszego kolegi - powiedział. Dodał, że sytuacja ta jest przykładem na to, jak brak odpowiednich regulacji i nadzoru może prowadzić do nadużyć.

Dr Piotr Sielatycki: Kontrowersyjne decyzje kadrowe

Dr Piotr Sielatycki, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, określił sytuację jako aberrację systemu. Wskazał na brak chętnych do objęcia stanowisk koordynatorów w szpitalach, co może prowadzić do zatrudniania osób bez odpowiedniego doświadczenia.

To nie jest spotykane na co dzień, aby osoba z tak małym stażem pracy zajęła stanowisko tak eksponowane jak koordynator - stwierdził.

Zwrócił uwagę, że problem ten wynika z niewłaściwej wyceny świadczeń oraz braku odpowiednich kandydatów na takie stanowiska, co zmusza szpitale do podejmowania kontrowersyjnych decyzji kadrowych.

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Dr Sebastian Goncerz: Brak regulacji

Dr Sebastian Goncerz, szef Porozumienia Rezydentów, zaznaczył, że brak regulacji dotyczących funkcji koordynatora pozwala na zatrudnianie osób bez odpowiedniego doświadczenia. W teorii można by było zatrudnić tę osobę nawet czasami bez wykształcenia medycznego - zauważył.

Podkreślił również różnice między trybem rezydenckim a pozarezydenckim w szkoleniu specjalizacyjnym lekarzy, wskazując, że tryb pozarezydencki, w którym pracował Dawid Kacprzyk, oferuje znacznie gorsze warunki finansowe i nie jest objęty ustawą o minimalnych wynagrodzeniach. Ktoś bez legitymacji partyjnej nie byłby w stanie dostać takich warunków w trybie pozarezydenckim - dodał.

Rezygnacja i zwrot pieniędzy

Dawid Kacprzyk zrezygnował z funkcji radnego warszawskiej dzielnicy Ursus i zwrócił szpitalowi pół miliona złotych. Stołeczny ratusz poinformował, że lekarz skorygował 33 faktury, obejmujące okres od stycznia 2025 roku do czerwca 2026 roku.

Warszawski Szpital Południowy złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szpitala w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Radni opozycji w Warszawie domagają się nadzwyczajnej sesji rady miasta w celu omówienia afery w placówce medycznej. Wskazują na potrzebę zwiększenia transparentności i etyki w zarządzaniu lecznicami.

Wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w radzie Warszawy, Anna Auksel-Sekutowicz, poinformowała, że Dawid Kacprzyk złożył pisemną rezygnację z funkcji radnego, co potwierdził komisarz wyborczy. Wakat po 28-letnim lekarzu przypadnie kolejnemu na liście KO Kazimierzowi Markowskiemu.