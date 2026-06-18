Czy premier Tusk powinien rozwiązać struktury warszawskiej KO? Czy minister Kierwiński jest zagrożony? Dlaczego w sprawie milionowych zarobków młodego lekarza ze Szpitala Południowego milczy ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda? Czy ta afera zaszkodzi Koalicji Obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach? Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Adrian Zandberg, poseł i współprzewodniczący Partii Razem.

Adrian Zandberg / Marcin Suchmiel / RMF FM

Jakie zmiany w służbie zdrowia należy wprowadzić, by nie dochodziło do takich patologicznych sytuacji? Czy lekarze powinni być zatrudnieni w kilku miejscach naraz? Czy należy wprowadzić limit zarobków lekarzy? Czy Partia Razem poprze rozwiązania proponowane przez Nową Lewicę, m.in. w sprawie górnej granicy zarobków lekarzy i ewidencji ich pracy?

Do odebrania immunitetu Sławomirowi Menztenowi zabrakło 4 głosów. Dlaczego Partia Razem zagłosowała wspólnie m.in. z Konfederacją i PiS przeciwko wnioskowi? Czy politykom wolno więcej?

Zapytamy o wybory prezydenckie w Krakowie. Jakie szanse ma Aleksandra Owca z Partii Razem? Jej kontrkandydatką jest Daria Gosek-Popiołek, wcześniej Partia Razem, teraz Nowa Lewica. Czy lewicy potrzebna jest bratobójcza walka? Czy w Krakowie prezydentką może zostać lewicowa polityczka?

Na rozmowę Magdy Sakowskiej zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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