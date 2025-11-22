W Rzymie otwarto niezwykłe Muzeum Patriarchatu, które w niecodzienny sposób ukazuje skalę i przejawy nierówności płci. Ekspozycja, zorganizowana przez międzynarodową organizację ActionAid, ma na celu zainspirowanie do refleksji i działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn.

Twitter / ActionAid Italia / Shutterstock

W samym sercu Rzymu powstało Muzeum Patriarchatu, które w symboliczny sposób prezentuje codzienne przejawy nierówności płci.

Wśród eksponatów można zobaczyć kolorowe koperty z wypłatami, które mają obrazować różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn, a także manekiny: mężczyzny siedzącego przed telewizorem i kobiety z mopem, co stanowi odniesienie do utrwalonych ról społecznych.

Jak podkreślają organizatorki, celem wystawy jest pokazanie, jak głęboko zakorzenione są stereotypy i jak bardzo wpływają one na życie codzienne.

Pokazujemy, co według nas należy zrobić, by przezwyciężyć nierówność płci. Uważamy, że należy odłożyć do lamusa system społeczny patriarchatu, który ma swoje korzenie w tej nierówności, a także wszystkie jego przejawy w codziennym życiu - powiedziała Katia Scannavini z włoskiego oddziału ActionAid.