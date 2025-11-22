W Rzymie otwarto niezwykłe Muzeum Patriarchatu, które w niecodzienny sposób ukazuje skalę i przejawy nierówności płci. Ekspozycja, zorganizowana przez międzynarodową organizację ActionAid, ma na celu zainspirowanie do refleksji i działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn.

W samym sercu Rzymu powstało Muzeum Patriarchatu, które w symboliczny sposób prezentuje codzienne przejawy nierówności płci. 

Wśród eksponatów można zobaczyć kolorowe koperty z wypłatami, które mają obrazować różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn, a także manekiny: mężczyzny siedzącego przed telewizorem i kobiety z mopem, co stanowi odniesienie do utrwalonych ról społecznych. 

Jak podkreślają organizatorki, celem wystawy jest pokazanie, jak głęboko zakorzenione są stereotypy i jak bardzo wpływają one na życie codzienne. 

Pokazujemy, co według nas należy zrobić, by przezwyciężyć nierówność płci. Uważamy, że należy odłożyć do lamusa system społeczny patriarchatu, który ma swoje korzenie w tej nierówności, a także wszystkie jego przejawy w codziennym życiu - powiedziała Katia Scannavini z włoskiego oddziału ActionAid.

Wystawa pełna symboli i mocnych przekazów

Ekspozycja została przygotowana tuż przed obchodzonym 25 listopada Międzynarodowym Dniem na rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, ustanowionym przez ONZ. 

Wśród prezentowanych instalacji znalazły się także lustra, w których odbijają się mężczyźni mówiący, co kobiety mogą robić, a czego nie. 

Jednym z mocniejszych akcentów jest zdjęcie ze studia telewizji publicznej RAI, gdzie o prawach kobiet i rozrodczości dyskutowali wyłącznie mężczyźni. 

Zwiedzający mogą odbyć wirtualną podróż do roku 2148 - według raportu Światowego Forum Ekonomicznego to właśnie wtedy na świecie ma zostać osiągnięta pełna równość płci.

Patriarchat - problem wciąż aktualny

Organizatorki nie mają wątpliwości, że patriarchat pozostaje poważnym problemem społecznym we Włoszech. 

Patriarchat ma różne aspekty. Oczywiście w niektórych kwestiach został przezwyciężony, ale jeszcze nie we wszystkich. Wszelkie negowanie jego istnienia to wyraz strachu przed nową równowagą - przekonywała podczas ceremonii otwarcia wystawy włoska aktorka Violante Placido.

Muzeum Patriarchatu to inicjatywa, która ma nie tylko edukować, ale przede wszystkim inspirować do zmiany postaw i działań na rzecz równości płci. Organizatorzy liczą, że wystawa stanie się impulsem do szerszej debaty społecznej i przyczyni się do przełamywania utrwalonych stereotypów.