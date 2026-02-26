Około godz. 15.30 klienci banku PKO BP zaczęli informować o awarii serwisów iPKO. Nie działa m.in. aplikacja mobilna IKO. "Karty działają bez problemu" - poinformował PKO BP. Przed godz. 19 przywrócono wszystkie usługi.

  • Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.

Z danych serwisu Downdetector, który monitoruje problemy i przestoje serwisów w sieci w czasie rzeczywistym, wynika, że do awarii serwisu PKO Bank Polski doszło w czwartek około godz. 15:30.

"Występują utrudnienia w korzystaniu z serwisów iPKO, iPKO biznes i Inteligo oraz aplikacji IKO. Karty działają bez problemu. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności. Przepraszamy za niedogodności" - około godz. 16 poinformował PKO BP na platformie X.

W komentarzach w social mediach klienci PKO BP pisali jednak, że problemy z działaniem kart nada występowały.

Przed godz. 19 bank  przywrócił normalne działanie serwisów oraz aplikacji.

"Serwisy iPKO, iPKO biznes i Inteligo oraz aplikacji IKO działają już normalnie. Jeszcze raz przepraszamy za niedogodności" - poinformował PKO BP w social mediach.

PKO BP to największy w Polsce bank uniwersalny, ma ponad 12 mln klientów. Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji banku.