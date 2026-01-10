Dramatyczne sceny w Szczerbięcinie koło Tczewa (Pomorskie). Dwaj mężczyźni jeździli samochodem po zamarzniętym jeziorze. Nagle lód pod nimi się załamał.
- Dwaj mężczyźni wjechali samochodem na zamarznięte jezioro w Szczerbięcinie koło Tczewa (woj. pomorskie).
- Lód załamał się pod pojazdem, auto wpadło do wody - na powierzchni widoczny był tylko dach.
- Obaj mężczyźni opuścili tonący samochód i wydostali się na brzeg.
O godzinie 10:14 otrzymaliśmy zgłoszenie o pojeździe osobowym, który jeździł po jeziorze na tafli lodu - powiedział RMF FM kapitan Konrad Majewski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie.
Lód pod nimi się zarwał i samochód wpadł do jeziora, widoczny był tylko dach - relacjonował strażak.
Po zgłoszeniu na miejsce wysłano siedem zastępów strażackich, a także specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Gdańska.
Mężczyznom udało się opuścić auto i wydostać się na brzeg. Policjanci zabrali ich do szpitala na obserwację.