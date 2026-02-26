Jastrzębski Węgiel, jeden z najbardziej utytułowanych klubów siatkarskich w Polsce, znalazł się w poważnych tarapatach finansowych. Problemy głównego sponsora, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, odbijają się bezpośrednio na funkcjonowaniu drużyny. Zarząd klubu apeluje o cierpliwość, jednak przyszłość zespołu w kolejnych rozgrywkach stoi pod znakiem zapytania.

Jastrzębski Węgiel, medalista Ligi Mistrzów i jeden z czołowych zespołów PlusLigi, znalazł się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej. Powodem są kłopoty ekonomiczne Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która od lat jest strategicznym partnerem i sponsorem klubu. Opóźnienia w płatnościach powodują napięcia zarówno wśród zawodników, jak i sztabu szkoleniowego.

Prezes klubu, Adam Gorol, przyznaje, że obecny kryzys jest jednym z najpoważniejszych w historii Jastrzębskiego Węgla. Sytuacja jest podobna do tej sprzed 10 lat, kiedy obejmowałem klub, ale w wartościach bezwzględnych to dużo większy problem. Nie dopuszczam myśli, że nie dokończymy sezonu - podkreśla Gorol.

Apel o cierpliwość i wsparcie

W oficjalnym oświadczeniu zarząd klubu zwrócił się do zawodników, kibiców, mediów i partnerów biznesowych z prośbą o wyrozumiałość i wsparcie. "Kłopoty finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej przekładają się na trudną sytuację występującej w ekstraklasie drużyny JSW Jastrzębskiego Węgla" - czytamy w komunikacie. Klub zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by pozyskać dodatkowe źródła finansowania i zapewnić ciągłość działania.