Premier Donald Tusk za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się do deklaracji prezesa PiS, który wykluczył możliwość zawiązania politycznego sojuszu ze skrajnie prawicowym europosłem Grzegorzem Braunem i jego ugrupowaniem. "Deklaracja Jarosława Kaczyńskiego nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Bez Brauna Kaczyński nie ma szans na zdobycie władzy" - napisał szef rządu. Wyraził również przekonanie, że Kaczyński dla władzy jest gotów poświęcić wszystko.
- Premier Donald Tusk skomentował w serwisie X słowa Jarosława Kaczyńskiego, zarzucając mu gotowość do poświęcenia wszystkiego dla władzy.
- Jarosław Kaczyński zadeklarował, że nigdy nie rozmawiał z Grzegorzem Braunem i uznał go za polityka, który przekroczył dopuszczalne granice.
- Prezes PiS wyraził nadzieję, że partia Brauna - Konfederacja Korony Polskiej - nie przekroczy progu wyborczego i pozostanie na marginesie polityki.
- Kaczyński podkreślił, że PiS nie zamierza współpracować z Braunem i jego zwolennikami, uznając ich udział w rządzie za zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju.
- Grzegorz Braun mierzy się z licznymi zarzutami, w tym obrażeniem uczuć religijnych, naruszeniem nietykalności cielesnej oraz uszkodzeniem mienia.
- Akt oskarżenia wobec Brauna trafił do sądu latem 2025 roku.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy rmf24.pl.
Do słów swojego głównego oponenta, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, szef rządu odniósł się publikując w sobotę wpis w serwisie X.
"Deklaracja Kaczyńskiego, że 'nigdy z Braunem', brzmi obiecująco i racjonalnie. Szkoda, że nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Bez Brauna Kaczyński nie ma żadnych szans na zdobycie władzy, a dla władzy, jak wiadomo, jest gotów poświęcić wszystko" - ocenił premier Donald Tusk.