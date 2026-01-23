Słoweniec Domen Prevc prowadzi po dwóch z czterech serii indywidualnego konkursu mistrzostw świata w lotach narciarskich w niemieckim Oberstdorfie. Najlepszy z Polaków, Piotr Żyła, plasuje się na 16. miejscu.

Domen Prevc / IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./Imago Sport and News / East News

W pierwszej serii indywidualnego konkursu mistrzostw świata w lotach narciarskich w niemieckim Oberstdorfie Piotr Żyła uzyskał 211 m, a w drugiej - 206,5 m. Dało mu to łączną notę 381,9 pkt, dzięki czemu Polak plasuje się na 16. miejscu.

Pozostali reprezentanci naszego kraju wypadli znacznie gorzej, nie awansując do drugiej serii - Aleksander Zniszczoł skoczył 195 m (163,7 pkt, 33. miejsce), Kamil Stoch - 191,5 m (162,2 pkt i 34. miejsce), a Dawid Kubacki - 192,5 m (161,1 pkt i 35. miejsce).

Domen Prevc liderem

Po pierwszej serii prowadził Norweg Marius Lindvik, który osiągnął 225,5 m i 214,6 pkt. Startujący z krótszego o sześć belek rozbiegu Domen Prevc otrzymał 213,2 pkt po skoku na odległość 204 m. Trzeci był Japończyk Ren Nikaido, który poprawił rekord życiowy w długości lotu na 230,5 m, co dało mu 213,1 pkt.

Ostatecznie Domen Prevc awansował na pierwsze miejsce - w drugiej serii, ze skróconego najazdu, skoczył 224,5 m, zdobywając łącznie 442,2 pkt. Drugi Ren Nikaido również uzyskał 224,5 m i traci do lidera 14 pkt. Marius Lindvik ma 420,3 pkt i spadł na trzecią pozycję po skoku na 212 m.

Jutro kolejne dwie serie

Dwudniowy konkurs indywidualny składa się z czterech serii; trzecia i czwarta odbędzie się w sobotę. Zwycięzcą mistrzostw świata zostanie skoczek, który w czterech seriach zdobędzie najwięcej punktów.

Na niedzielę zaplanowano rywalizację drużynową. Wyniki zawodów nie zaliczają się do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.