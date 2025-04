Liverpool o 15 punktów wyprzedza Arsenal Londyn Jakuba Kiwiora. "Kanonierzy" do końca sezonu mogą powiększyć dorobek maksymalnie o 12 pkt.

Mało kto wieszczył triumf Liverpoolu

Przed sezonem mało kto spodziewał się sukcesu "The Reds". Poprzednie rozgrywki zakończyli na trzecim miejscu, a w dodatku z klubem pożegnał się charyzmatyczny trener Juergen Klopp. Zastąpił go Holender Arne Slot, który do tej pracował jedynie w ojczyźnie, gdzie w 2023 roku świętował mistrzostwo z Feyenoordem Rotterdam.

Fani Liverpoolu świętują mistrzostwo / Adam Vaughan / PAP/EPA

46-letni obecnie szkoleniowiec nie dokonał żadnego znaczącego transferu. Mimo to szybko wywarł pozytywny wpływ na zespół. Liverpool zaczął sezon od siedmiu zwycięstw w ośmiu meczach. Liderem nieprzerwanie jest od 10. kolejki.

Agencja Reutera napisała, że wypełnienie przez Slota pustki po Kloppie wydawało się misją niewykonalną, a on sprawił, że wyglądało to jak spacer po parku. Został piątym w historii Premier League szkoleniowcem, który w debiutanckim sezonie wywalczył mistrzostwo. Wcześniej dokonali tego Jose Mourinho (Chelsea), Carlo Ancelotti (Chelsea), Manuel Pellegrini (Manchester City) i Antonio Conte (Chelsea).