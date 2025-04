Józef Peruga, 85-letni mieszkaniec Kalisza, w tym roku po raz kolejny podejdzie do matury. Niepowodzenie z ubiegłego roku, spowodowane problemami zdrowotnymi, nie zniechęciło go do ponownej próby zdobycia świadectwa dojrzałości. Co więcej, w tegorocznym egzaminie maturalnym towarzyszyć mu będzie jego wnuk, który również przystępuje do matury.

Wiek to tylko liczba! 85-latek znów napisze maturę / Marian Zubrzycki / Krystian Kinastowski - Prezydent Kalisza / Facebook / PAP W 2024 roku Józef Peruga zdał egzaminy ustne, natomiast nie poradził sobie na egzaminach pisemnych. Powodem miała być przebyta operacja w związku z chorobą oczu. Miałem wtedy ogromne trudności z pisaniem - powiedział i zapewnił, że w tym roku spodziewa się pozytywnych wyników. Dbam o oczy. Codziennie zakrapiam je lekarstwem i wyrobiłem sobie specjalne okulary - powiedział. Pan Józef będzie zdawał egzaminy z języka polskiego, niemieckiego, matematyki i geografii. Do matury przygotowywał się przez cały miniony rok. Matura 2025 - jak stwierdził - ma dla niego wyjątkowe znaczenie, ponieważ do egzaminu dojrzałości przystępuje także jego wnuk w jednej ze szkół w Jeleniej Górze. "Robię to dla siebie" Jeszcze w ubiegłym roku senior twierdził, że po maturze będzie chciał dostać się na studia. Dzisiaj wiem, że marzę już tylko o tym, żeby zdać maturę, robię to dla siebie. Na studia już się nie wybieram. Wiek i choroby już nie pozwalają - powiedział. Mężczyzna zaczął myśleć o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości pięć lat temu. Wtedy maturę zdał jeden z moich znajomych. Zrobiło to na mnie duże wrażenie i pomyślałem wówczas, że ja też mogę spróbować - powiedział. Postawa seniora odbiła się szerokim echem w mediach lokalnych, ogólnopolskich i na portalach społecznościowych. Seniorowi osobiście pogratulował m. in. prezydent Kalisza Krystian Kinastowski, wskazując na mężczyznę jako osobę godną do naśladowania. Jak widać wiek nie ma żadnego znaczenia, jeżeli się chce i ma się marzenia - powiedział wówczas w rozmowie z PAP prezydent. Gratulowali mi znajomi, obcy, których spotkałem na ulicy, a nawet policjanci - powiedział. Jako dziecko był więźniem niemieckiego obozu Pan Józef urodził się w sierpniu 1939 r. w okolicach Turku w Wielkopolsce, jako dziecko był więźniem niemieckiego obozu. Z wykształcenia jest technikiem mechanikiem obróbki skrawaniem, zawodu wyuczył się w Kaliszu. Pracował jako ślusarz, kierowca autobusów i przy produkcji dywanów. Józef Peruga przystąpi do egzaminu dojrzałości wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych przy ul. Rzemieślniczej w Kaliszu. Według harmonogramu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej egzaminy maturalne pisemne potrwają od 5 do 22 maja, ustne od 9 do 24 maja.