​Piłkarka reprezentacji Polski i hiszpańskiej FC Barcelony Ewa Pajor doznała kontuzji kolana w niedzielnym meczu 7. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy na wyjeździe z Atletico Madryt, wygranym przez jej zespół 6:0. W poniedziałek przejdzie dokładne badania lekarskie, po których zostanie ogłoszona diagnoza.

Ewa Pajor w poniedziałek przejdzie badania medyczne / ZUMA Press Wire/Shutterstock / East News

28-letnia napastniczka wpisała się na listę strzelców w 53. minucie (na 3:0), ale w 71. opuściła boisko ze łzami w oczach z powodu skręcenia prawego kolana. Zastąpiła ją Portugalka Kika Nazareth.

Uraz Ewy Pajor poważny? W poniedziałek piłkarka przejdzie badania

Kataloński klub przekazał, że Ewa Pajor, która do Barcelony przeszła latem 2024 roku z VfL Wolfsburg, przejdzie w poniedziałek badania i wówczas będzie wiadomo, jak groźny jest to uraz.

W niedawnym plebiscycie magazynu "France Football" dla najlepszej zawodniczki świata (Złota Piłka) Pajor zajęła ósme miejsce. Podczas tej samej gali otrzymała nagrodę im. Gerda Muellera dla najskuteczniejszej piłkarki sezonu 2024/25.

Barcelona po siedmiu kolejkach hiszpańskiej ekstraklasy (Liga F) ma komplet 21 punktów oraz imponujący bilans bramek 37-1.