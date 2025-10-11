W chińskiej prowincji Hunan odkryto jedno z największych złóż złota na świecie. Wstępne badania wskazują, że pod ziemią może znajdować się ponad kilotona cennego kruszcu. Odkrycie to może znacząco wpłynąć na światowy rynek złota i przyszłość chińskiego górnictwa.

Nowe złoże złota w Chinach: Wangu może kryć rekordowe ilości cennego kruszcu / Shutterstock

Chińscy geolodzy odkryli w prowincji Hunan złoże złota Wangu, które według wstępnych szacunków może zawierać ponad 1 000 ton złota.

Odkrycie obejmuje ponad 40 żył złotonośnych na głębokościach sięgających 3 000 metrów, a badania wskazują na wysoką koncentrację złota w niektórych próbkach.

Trwają dalsze analizy i odwierty, które mają potwierdzić ciągłość i jakość złoża, co zdecyduje o opłacalności przyszłej eksploatacji.

Wejdź na stronę główną RMF24.pl i sprawdź najnowsze wiadomości

Gigantyczne złoże złota odkryte w Chinach

Chińscy geolodzy ogłosili przełomowe odkrycie w prowincji Hunan. Według wstępnych szacunków, złoże Wangu może zawierać ponad kilotonę (1000 ton) złota, co czyni je jednym z największych tego typu odkryć na świecie. Już na płytszych poziomach potwierdzono obecność około 300 ton złota, a całość znaleziska wyceniana jest na około 600 miliardów juanów (ponad 300 miliardów złotych).

Szczegóły odkrycia i badania geologiczne

Złoże Wangu charakteryzuje się obecnością ponad 40 żył złotonośnych, które rozciągają się na głębokościach od 2 000 do nawet 3 000 metrów pod powierzchnią ziemi. Modele geologiczne wskazują, że mineralizacja może sięgać jeszcze głębiej, co otwiera przed badaczami nowe perspektywy. Prace terenowe prowadzone przez Biuro Geologiczne Prowincji Hunan oraz Instytut Geologii Hunan obejmowały dziesiątki tysięcy metrów odwiertów, szczegółowe mapowanie struktur geologicznych oraz zaawansowane modelowanie 3D.

Według ekspertów, w wielu próbkach rdzeni wiertniczych widoczne było złoto, a maksymalna odnotowana zawartość tego metalu wyniosła aż 138 gramów na tonę rudy na głębokości około 2 000 metrów. Tak wysokie stężenie jest rzadkością i świadczy o wyjątkowej wartości złoża. Jednak, jak podkreślają specjaliści, pojedyncze wysokie wyniki nie przesądzają jeszcze o średniej jakości całego złoża - kluczowe znaczenie mają tu ciągłość, grubość i rozkład złotonośnych żył.

Wangu na tle światowych złóż złota

Dla porównania, jedno z największych na świecie złóż - południowoafrykańska kopalnia South Deep - posiada udokumentowane rezerwy na poziomie około 870 ton złota. Odkrycie w Hunan może więc znacząco wpłynąć na światowy rynek tego cennego kruszcu. Dotychczas północno-wschodnia część prowincji Hunan była już uznawana za najważniejszy region złotonośny w pasie Jiangnan, z zasobami przekraczającymi 315 ton przed najnowszym odkryciem.

Wpływ geologii na potencjał wydobywczy

Złoże Wangu znajduje się w obrębie pasa Jiangnan, gdzie starożytne bloki skorupy ziemskiej ulegały złożonym ruchom tektonicznym. To właśnie te procesy stworzyły warunki sprzyjające powstawaniu złotonośnych żył. Badania mineralogiczne wykazały obecność typowych dla hydrotermalnych systemów złotonośnych minerałów, takich jak kwarc, łupki oraz brekcje, a także charakterystyczne zmiany skał otaczających, m.in. sericytyzację i karbonatyzację.

Struktury geologiczne, w tym uskokowe układy i obecność późno-mezozoicznych granitów, mają kluczowe znaczenie dla rozmieszczenia złota. Zaawansowane modelowanie 3D pozwala przewidywać, gdzie mogą znajdować się kolejne, jeszcze nieodkryte żyły złotonośne.

Przyszłość projektu

Przed zespołem badawczym stoją kolejne wyzwania. Konieczne są dalsze odwierty i analizy, które pozwolą dokładniej oszacować wielkość i jakość złoża. Kluczowe będzie potwierdzenie ciągłości i grubości złotonośnych żył na większych głębokościach oraz określenie średniej zawartości złota w rudzie. Dopiero te dane pozwolą na opracowanie opłacalnego planu wydobycia.

Eksperci podkreślają, że głębokość złoża oznacza wyższe koszty wydobycia, związane m.in. z koniecznością zapewnienia odpowiedniej wentylacji, odwadniania i transportu urobku na powierzchnię. Ostateczna decyzja o rozpoczęciu eksploatacji będzie zależała od wyników dalszych badań oraz możliwości technicznych i ekonomicznych.

Znaczenie odkrycia dla Chin i światowego rynku złota

Odkrycie złoża Wangu może mieć ogromne znaczenie dla chińskiego sektora wydobywczego oraz globalnego rynku złota. Jeśli dalsze badania potwierdzą wstępne szacunki, Chiny umocnią swoją pozycję jako jeden z czołowych producentów złota na świecie. Inwestorzy i decydenci z uwagą śledzą postępy prac, które mogą przynieść istotne zmiany w światowej podaży tego surowca.