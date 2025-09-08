Radomiak Radom poinformował o pozyskaniu nowego zawodnika. 22-letni Josh Wilson-Esbrand, angielski lewy obrońca, został wypożyczony z Manchesteru City na sezon 2025/26. To już jedenaste wzmocnienie radomskiego klubu w obecnym oknie transferowym.

Josh Wilson-Esbrand nowym piłkarzem Radomiaka. Angielski obrońca wypożyczony z Manchesteru City / Polska Press/East News / East News

Josh Wilson-Esbrand ma wzmocnić rywalizację na lewej stronie defensywy Radomiaka. Anglik pierwsze piłkarskie kroki stawiał w młodzieżowych zespołach West Ham United, a w wieku 17 lat przeniósł się do akademii Manchesteru City. Tam rozwijał swoje umiejętności, występując m.in. w Młodzieżowej Lidze UEFA oraz Premier League 2.

Nowy zawodnik Radomiaka ma już na koncie występy w pierwszej drużynie Manchesteru City, w tym w rozgrywkach Ligi Mistrzów UEFA. W sezonie 2022/23, zakończonym triumfem "The Citizens", dwukrotnie pojawił się na boisku w tych elitarnych rozgrywkach. Był także częścią zespołu, który dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Anglii w Premier League.

Wilson-Esbrand zdobywał doświadczenie również na wypożyczeniach - grał w Coventry City, francuskim Stade de Reims, Cardiff City, a ostatnie miesiące spędził w Stoke City, gdzie wiosną rozegrał sześć spotkań w Championship.