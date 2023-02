Były reprezentant Niemiec Mesut Özil ogłosił zakończenie kariery. Tureckie media donoszą, że poinformował swoich kolegów z Başakşehiru Stambuł, iż rozwiązał kontrakt i więcej w klubie nie zagra. Przez lata Özil zachwycał swoją grą kibiców Arsenalu czy Realu Madryt. Największym sukcesem urodzonego w Gelsenkirchen piłkarza jest mistrzostwo świata, które zdobył z reprezentacją Niemiec w 2014 roku. Ostatnio Özil miał spore problemy z kontuzjami.

Mesut Özil pierwsze kroki stawiał w seniorskiej piłce w FC Schalke 04, ale to w Werderze Brema wypłynął na szerokie wody. W sezonie 2008/2009 w barwach tej drużyny zanotował w Bundeslidze 15 asyst, a w kolejnym do 16 asyst dołożył 9 bramek.

To zaowocowało transferem do wielkiego Realu Madryt. W ekipie "Królewskich" Özil grał od sierpnia 2010 roku do września 2013 roku. Wystąpił w 159 meczach, strzelając 27 goli i aż 81 razy asystując.

Następnym przystankiem na piłkarskim szlaku był Arsenal, w którym reprezentant Niemiec grał aż przez 7,5 roku. Tu już nie wszystko układało się po jego myśli, bowiem dość często na przeszkodzie stawały kontuzje. W drużynie "Kanonierów" Özil uzbierał jednak ponad 250 spotkań, w których strzelił 44 bramki i zanotował 78 asyst.

Wreszcie w 2021 roku trafił do Fenerbahçe Stambuł, ale przygoda z tym klubem zakończyła się zawieszeniem. Po konflikcie ze szkoleniowcem od kwietnia 2022 roku Özil już nie grał w zespole, a latem przeszedł do Başakşehiru, gdzie był klubowym kolegą Patryka Szysza.

W trwającym sezonie uzbierał skromne 8 meczów - na murawie spędził zaledwie 187 minut. Dziś 34-letni zawodnik poinformował drużynę, że kończy z futbolem, a powodem takiej decyzji były problemy zdrowotne. W trakcie kariery Niemiec raz został mistrzem Hiszpanii. Zdobywał też Puchar Anglii, Puchar Niemiec i Puchar Hiszpanii.

Özil walnie przyczynił się do mistrzostwa Niemiec

Osobnym rozdziałem kariery Özila jest reprezentacja Niemiec, z którą w 2014 roku zdobył mistrzostwo świata. Na tamtym turnieju był podstawowym zawodnikiem drużyny. Zagrał we wszystkich siedmiu spotkaniach. Podobnie było cztery lata wcześniej na turnieju w RPA, na którym Niemcy wywalczyli brązowe medale.

Özil w reprezentacji zadebiutował w 2009 roku w przegranym meczu z Norwegią. Łącznie zagrał w 93 spotkaniach seniorskiej kadry Niemiec, w których zdobył 23 bramki i zanotował 40 asyst. Karierę reprezentacyjną zakończył po nieudanych dla Niemców mistrzostwach świata w 2018 roku.

Na tamtym turnieju zagrał w dwóch przegranych spotkaniach. W zwycięskim spotkaniu ze Szwecją siedział na ławce rezerwowych. Özil dwukrotnie grał przeciwko reprezentacji Polski, choć w wygranym przez nas meczu na PGE Narodowym (2:0) zabrakło go z powodu kontuzji.