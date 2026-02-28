Siły Powietrzne Izraela przechwytują bezzałogowy statek powietrzny wystrzelony z Iranu/

19:45

Co najmniej 201 osób zginęło, a 747 zostało rannych w wyniku ataków USA i Izraela na Iran - poinformował w sobotę Czerwony Półksiężyc w komunikacie, opublikowanym przez irańską agencję ISNA. Organizacja dodała, że z 31 prowincji Iranu 24 zostały dotknięte amerykańsko-izraelskim atakiem.

Agencja AFP zaznaczyła, że jest to pierwszy oficjalny bilans od początku sobotnich ataków USA i Izraela na Iran.

19:40

Amerykańskie siły zbrojne nie poniosły strat w ludziach podczas walki po tym, jak Iran odpowiedział na ataki USA i Izraela setkami rakiet i dronów - poinformowało w sobotę Dowództwo Centralne USA.

"Uszkodzenia amerykańskich instalacji były minimalne i nie wpłynęły na prowadzone operacje" - przekazało Dowództwo Centralne USA.

Stany Zjednoczone zaatakowały stanowiska dowodzenia i kontroli Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, a także irańskie wyrzutnie rakiet i dronów - poinformowało w sobotę amerykańskie wojsko.

19:15

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej nadał w sobotę komunikaty radiowe, ostrzegając statki przed przepływaniem przez Cieśninę Ormuz - strategiczny szlak wodny, przez który przepływa około jednej trzeciej światowego skroplonego gazu ziemnego (LNG) i jedna szósta ropy naftowej. "Żaden statek nie ma prawa przepłynąć przez Cieśninę Ormuz" - głosi komunikat wysyłany przez Teheran.

18:20

Irańskie media państwowe przekazały, że w sobotnich atakach izraelskich bezpośrednio trafiona została szkoła podstawowa dla dziewcząt w Minabie, w prowincji Hormozgan na południu Iranu. Według mediów liczba zabitych wzrosła z 57 do co najmniej 85.

"Ten akt barbarzyństwa stanowi kolejną czarną kartę w historii niezliczonych zbrodni popełnionych przez agresorów" - przekazał w sobotnim oświadczeniu prezydent Iranu Masud Pezeszkian.

16:48

Dron uderzył w międzynarodowe lotnisko w stolicy Kuwejtu, lekko raniąc kilku pracowników - poinformowała państwowa kuwejcka agencja informacyjna KUNA. Ponadto w wyniku wybuchu miała zostać lekko uszkodzona infrastruktura tego portu lotniczego.

16:43

Wielka Brytania poderwała swoje lotnictwo na Bliskim Wschodzie.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oświadczył, że brytyjskie samoloty "są w powietrzu" na Bliskim Wschodzie, biorąc udział we wspólnych działaniach obronnych mających na celu ochronę interesów kraju oraz sojuszników.

W telewizyjnym wystąpieniu w sobotę Starmer podkreślił, że Wielka Brytania "nie brała udziału" we wspólnych amerykańsko-izraelskich atakach na Iran, ale dodał, że brytyjskie siły są aktywne w regionie.

"Brytyjskie samoloty są dziś w powietrzu w ramach skoordynowanych regionalnych operacji obronnych, aby chronić naszych obywateli, nasze interesy i naszych sojuszników" - powiedział Starmer.

Wielka Brytania podrywa lotnictwo na Bliskim Wschodzie / Shutterstock

16:40

Komunikat izraelskiej armii - "Siły Powietrzne rozpoczęły naloty i obecnie atakują wyrzutnie rakietowe w Iranie, aby wyeliminować zagrożenia dla Państwa Izrael".