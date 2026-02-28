Izrael i USA zaatakowały w sobotę Iran. Celem operacji ma być "usunięcie istotnego zagrożenia ze strony irańskiego reżimu". W atakach miało zginąć kilku wysokich rangą dowódców Strażników Rewolucji. Teheran, w ramach odwetu, wystrzelił pociski na Izrael i kilka amerykańskich baz w regionie. Tak relacjonowaliśmy pierwszy dzień wojny między połączonymi siłami Izraela i USA z Iranem. Dziękujemy, że byliście z nami.

Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran. Przywódcy tych krajów zapowiadają kolejne uderzenia na cele w tym bliskowschodnim kraju i mówią, że najwyższy przywódca duchowy i polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei został prawdopodobnie zabity.

Jak oceniła armia Izraela, jej siły powietrzne przeprowadziły największą w swojej historii operację: około 200 izraelskich myśliwców zaatakowało blisko 500 celów na terytorium Iranu.

22:42

Pojawiają się doniesienia o skutecznych atakach Iranu na bazy amerykańskie w regionie Bliskiego Wschodu. 

Trafiona miała zostać baza Al-Harir w Iraku oraz baza w Arabii Saudyjskiej.

22:41

Cytowany przez Reutersa Donald Trump powiedział: Chamenei jest martwy.

22:30

Okrzyki radości i świętowania rozległy się w niektórych częściach Teheranu w sobotnią noc po doniesieniach o śmierci najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Chameneiego.

21:57

Eksplozje i syreny alarmowe w Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Izraelu - informuje CNN.

W sieci pojawiły się nagrania, na których widać, jak pocisk uderza w ziemię wśród dźwięków syren ostrzegawczych w Tel Awiwie.

W Dubaju dziennikarze relacjonowali "kilka głośnych eksplozji", a w Dosze pracownicy CNN obserwowali pociski rozświetlające nocne niebo i udostępnili nagranie, na którym wyraźnie słychać odległe wybuchy.

21:33

"Z Iranu wystrzelono rakiety w kierunku terytorium Państwa Izrael. Systemy obronne pracują nad przechwyceniem zagrożenia" - komunikat Izraelskich Sił Zbrojnych.

21:30

Prezydent USA Donald Trump powiedział w sobotę telewizji ABC News, że w wyniku uderzeń na Iran zginęło "wielu" przedstawicieli irańskich władz. Ocenił, że amerykańsko-izraelska operacja przebiega "bardzo dobrze".

Urzędnik USA przekazał, że według niego w początkowym izraelskim ataku na Iran zginął przywódca duchowy i polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei oraz "5-10" czołowych irańskich liderów - podała stacja Fox News.

21:20

Premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu pokazano zdjęcie ciała przywódcy duchowego i politycznego Iranu ajatollaha Alego Chameneiego - przekazała w sobotę izraelska stacja telewizyjna Channel 12. Zwłoki przywódcy miały być wcześniej zabrane przez irańskie władze ze zburzonej rezydencji Chameneiego w Teheranie.

20:54

Mogę atakować długo i przejąć cały kraj, albo zakończyć to za 2-3 dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać swój program jądrowy - powiedział prezydent USA Donald Trump portalowi Axios.

Mogę pójść na długą (operację) i przejąć całą tę sprawę (Iran), albo zakończyć to za 2-3 dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać (swój program jądrowy i balistyczny) - powiedział Trump, cytowany przez Axios.
Ocenił, że Irańczycy zwodzili go w negocjacjach i tak naprawdę nie chcieli zawarcia porozumienia. 

20:47

Premier Izraela Benjamin Netanjahu: w następnych dniach tysiące celów w Iranie zostanie zaatakowanych.

20:10

Na Gorącą Linię RMF FM otrzymujemy nagrania z Bliskiego Wschodu.

Oto wydarzenia w Bahrajnie.

20:00

Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w sobotę, że istnieje wiele przesłanek wskazujących na to, iż Najwyższy Przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, "już nie żyje", nie potwierdzając jednak wprost jego śmierci.

Netanjahu dodał również, że rezydencja Chameneiego została zniszczona, a dowódcy Gwardii Rewolucyjnej oraz wysokiej rangi urzędnicy programu nuklearnego zostali wyeliminowani.

19:46

Siły Powietrzne Izraela przechwytują bezzałogowy statek powietrzny wystrzelony z Iranu/

19:45

Co najmniej 201 osób zginęło, a 747 zostało rannych w wyniku ataków USA i Izraela na Iran - poinformował w sobotę Czerwony Półksiężyc w komunikacie, opublikowanym przez irańską agencję ISNA. Organizacja dodała, że z 31 prowincji Iranu 24 zostały dotknięte amerykańsko-izraelskim atakiem.

Agencja AFP zaznaczyła, że jest to pierwszy oficjalny bilans od początku sobotnich ataków USA i Izraela na Iran.

19:40

Amerykańskie siły zbrojne nie poniosły strat w ludziach podczas walki po tym, jak Iran odpowiedział na ataki USA i Izraela setkami rakiet i dronów - poinformowało w sobotę Dowództwo Centralne USA.

"Uszkodzenia amerykańskich instalacji były minimalne i nie wpłynęły na prowadzone operacje" - przekazało Dowództwo Centralne USA.

Stany Zjednoczone zaatakowały stanowiska dowodzenia i kontroli Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, a także irańskie wyrzutnie rakiet i dronów - poinformowało w sobotę amerykańskie wojsko.

19:15

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej nadał w sobotę komunikaty radiowe, ostrzegając statki przed przepływaniem przez Cieśninę Ormuz - strategiczny szlak wodny, przez który przepływa około jednej trzeciej światowego skroplonego gazu ziemnego (LNG) i jedna szósta ropy naftowej. "Żaden statek nie ma prawa przepłynąć przez Cieśninę Ormuz" - głosi komunikat wysyłany przez Teheran.

18:20

Irańskie media państwowe przekazały, że w sobotnich atakach izraelskich bezpośrednio trafiona została szkoła podstawowa dla dziewcząt w Minabie, w prowincji Hormozgan na południu Iranu. Według mediów liczba zabitych wzrosła z 57 do co najmniej 85.
"Ten akt barbarzyństwa stanowi kolejną czarną kartę w historii niezliczonych zbrodni popełnionych przez agresorów" - przekazał w sobotnim oświadczeniu prezydent Iranu Masud Pezeszkian.

16:48

Dron uderzył w międzynarodowe lotnisko w stolicy Kuwejtu, lekko raniąc kilku pracowników - poinformowała państwowa kuwejcka agencja informacyjna KUNA. Ponadto w wyniku wybuchu miała zostać lekko uszkodzona infrastruktura tego portu lotniczego.

16:43

Wielka Brytania poderwała swoje lotnictwo na Bliskim Wschodzie.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oświadczył, że brytyjskie samoloty "są w powietrzu" na Bliskim Wschodzie, biorąc udział we wspólnych działaniach obronnych mających na celu ochronę interesów kraju oraz sojuszników.

W telewizyjnym wystąpieniu w sobotę Starmer podkreślił, że Wielka Brytania "nie brała udziału" we wspólnych amerykańsko-izraelskich atakach na Iran, ale dodał, że brytyjskie siły są aktywne w regionie.

"Brytyjskie samoloty są dziś w powietrzu w ramach skoordynowanych regionalnych operacji obronnych, aby chronić naszych obywateli, nasze interesy i naszych sojuszników" - powiedział Starmer.

16:40

Komunikat izraelskiej armii - "Siły Powietrzne rozpoczęły naloty i obecnie atakują wyrzutnie rakietowe w Iranie, aby wyeliminować zagrożenia dla Państwa Izrael".

15:57

Szef MSZ Iranu Abbas Aragczi powiedział w sobotę w wywiadzie dla NBC News, że z tego co wie, najwyższy przywódca duchowy i polityczny Iranu Ali Chamenei żyje. Aragczi przyznał, że Iran stracił "kilku dowódców", lecz stwierdził, że "sytuacja jest pod kontrolą".

Chamenei ma niedługo wygłosić przemówienie w telewizji.

15:45

15:35

"Siły Obronne Izraela (IDF) niedawno zakończyły szeroko zakrojony atak na strategiczne systemy obrony irańskiego reżimu terrorystycznego. Jednym z zaatakowanych celów był zaawansowany system obrony powietrznej SA-65, zlokalizowany w rejonie Karamanszah w zachodnim Iranie. (...) Siły Obronne Izraela kontynuują obecnie ataki na infrastrukturę irańskiego reżimu terrorystycznego, aby zaszkodzić mu i udaremnić zagrożenia na tyłach Państwa Izrael" - głosi komunikat izraelskiej armii.

15:09

Izrael "ocenia", że Najwyższy Przywódca Iranu, Ali Chamenei, prawdopodobnie zginął w izraelskim ataku przeprowadzonym wcześniej dziś - podał Channel 12, powołując się na anonimowe źródła izraelskie. Stacja informuje, że pojawia się "coraz więcej przesłanek" wskazujących na taki scenariusz.

Nie ma oficjalnego potwierdzenia tych doniesień.

15:04

Minister obrony Iranu Amir Nasirzadeh oraz dowódca Gwardii Rewolucyjnej Mohammed Pakpour mieli zginąć w izraelskich atakach - poinformowały dwa źródła agencji Reutera zaznajomione z operacjami wojskowymi Izraela.

14:56

Irański dowódca Strażników Rewolucji Islamskiej straszy, że pociski, których do tej pory użył Iran w ramach akcji odwetowej są "śmieciowe". Wkrótce odkryjemy niespodziewaną broń - cytuje jego wypowiedź telewizja państwowa.

14:50

"Właśnie skończyłem rozmowę z szefem naszej placówki w Teheranie. Pracownicy ambasady bezpieczni, w bazie Odyseusz zarejestrowanych tylko kilkoro osób, głównie z podwójnym obywatelstwem" - napisał w serwisie X szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. "Wraz z sojusznikami monitorujemy dramatyczną, piekielnie skomplikowaną sytuację" - dodał.

14:44

Biały Dom zaprzeczył informacjom podanym przez portal Axios, by prezydent USA Donald Trump zamierzał wygłosić w sobotę rano czasu lokalnego (w ciągu dnia w Polsce) przemówienie w związku z rozpoczętymi przez Stany Zjednoczone i Izrael atakami na Iran.

Jak powiedział przedstawiciel Białego Domu agencji Reutera, doniesienia Axiosa o planowanym przez Trumpa kolejnym przemówieniu w sobotni poranek są nieprawdziwe. Jednocześnie Biały Dom przesunął czas zbiórki dla dziennikarzy towarzyszących Trumpowi w jego posiadłości w Mar-a-Lago na Florydzie z godz. 9 na 12 (z godz. 15 na 18 czasu polskiego).

14:42

"Jedyne, czego chcę, to wolność dla ludzi" - stwierdził w swojej pierwszej wypowiedzi od ogłoszenia operacji nazwanej "Epicka furia" prezydent USA Donald Trump.

14:09

Hamas potępił sobotni atak USA i Izraela na Iran. Proirańska grupa paramilitarna w Iraku Kataib Hezbollah zapowiedziała ataki na bazy amerykańskie. Ma do nich dojść wkrótce.

13:53

Cztery osoby zginęły, a kilka zostało rannych, gdy w sobotę irański pocisk uderzył w budynek w mieście As-Suwajda na południu Syrii — podała państwowa agencja SANA.

13:40

Izrael informuje o wykryciu kolejnej już serii pocisków wystrzelonych w jego kierunku z Iranu.

Irańska armia podała, że w kierunku Izraela wystrzelono tysiące dronów.

13:33

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał w sobotę do zwołania pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, twierdząc, że wybuch wojny między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem ma "poważne konsekwencje" dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. "Obecna eskalacja jest niebezpieczna dla wszystkich. Musi się zatrzymać. Reżim irański musi zrozumieć, że nie ma teraz innego wyjścia, jak tylko podjąć negocjacje w dobrej wierze w celu zakończenia swojego programu nuklearnego i balistycznego, a także działań mających na celu destabilizację regionu" - przekazał Macron za pośrednictwem platformy X. "Jest to absolutnie niezbędne dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Bliskiego Wschodu" - dodał.

Zadeklarował, że Francja jest gotowa wysłać niezbędne środki, aby chronić swoich najbliższych partnerów, jeśli o to się zwrócą.

13:22

12:57

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę "zaplanowane i nieuzasadnione" ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.

W poście zamieszczonym na Telegramie rosyjski resort zarzucił USA i Izraelowi, że "zasłaniając się obawą" o irański program atomowy, dążą do zmiany władz w Iranie.

12:52

Irańskie państwowe media podają, że w izraelskim ataku na miasto Minab w południowym Iranie ostrzelana została szkoła podstawowa dla dziewcząt. Zginęło 40 uczennic.

To pierwsze potwierdzone ofiary śmiertelne na terytorium Iranu. W Minabie znajduje się baza irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

12:00

Jemeńscy rebelianci Huti zapowiedzieli w sobotę wznowienie ataków na morskie szlaki handlowe na Morzu Czerwonym oraz na Izrael - poinformowała agencja AP, powołując się na dwóch wysokich rangą przedstawicieli Huti.

Kierownictwo Huti nie wydało oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Jeden z ich przedstawicieli powiedział, że ataki mogą się rozpocząć już "dziś wieczorem".

Huti zaprzestali ataków na szlaki handlowe na Morzu Czerwonym w ramach umowy z USA, które ze swej strony wstrzymały ataki przeciw Huti.

Jemeńscy rebelianci wstrzymali też ataki na Izrael po październikowym porozumieniu o zawieszeniu broni między Izraelem a palestyńskim Hamasem w Strefie Gazy.

11:55

Generał Amir Hatami, dowódca armii Iranu, jest bezpieczny i aktywnie dowodzi siłami zbrojnymi - poinformowało jego biuro.

11:53

Prezydent USA Donald Trump, szef Pentagonu Pete Hegseth i przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Dan Caine monitorują operację USA w Iranie z kurortu Mar-a-Lago prezydenta Trumpa na Florydzie - ustalił Reuters.

11:51

W systemie Odyseusz jest zarejestrowanych pięć osób w Iranie, 40 w Libanie i ponad 200 w Izraelu - poinformował w sobotę rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Podkreślił, że wśród tych osób są ci, którzy przebywają w tych krajach długoterminowo.

11:49

11:45

Na razie nie ma żadnych ofiar wśród obywateli USA - poinformował reporter portalu Axios, cytowany przez agencję Reutera.

11:43

Oczekuje się, że prezydent USA Donald Trump wygłosi w sobotę rano czasu lokalnego (w ciągu dnia w Polsce) przemówienie w związku z rozpoczętymi przez Stany Zjednoczone i Izrael atakami przeciwko Iranowi - poinformował portal Axios, powołując się na źródło w amerykańskich władzach.

Agencja Reutera poinformowała, że Biały Dom dotąd oficjalnie nie skomentował tej informacji.

11:35

Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu wskazała, że "nie ma absolutnie żadnych obaw" dotyczących dostaw towarów podstawowych. Ludzie powinni unikać tłoku w centrach handlowych, ponieważ może to stanowić dla nich zagrożenie - dodano.

Poproszono obywateli, by podróżowali do miast, w których będą bezpieczniejsi.

11:25

Zjednoczone Emiraty Arabskie miały przechwycić kilka irańskich rakiet, o czym poinformowała państwowa agencja informacyjna.

W Dubaju i Abu Zabi słyszano głośny huk. Tak samo było w stolicy Kataru - Dosze.

Tamtejszy MON potwierdził zestrzelenie wszystkich rakiet wycelowanych w Katar. Czasowo wstrzymano ruch lotniczy.

Ataki na swoje terytorium potwierdził również Bahrajn.

W Iraku dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w ataku na południe od Bagdadu. Celem była grupa skupiająca powiązane z Iranem szyickie frakcje paramilitarne.

Jedna osoba zginęła w Abu Zabi po upadku przechwyconej irańskiej rakiety.

11:16

11:06

MSZ Iraku: MSZ Iranu zapowiada ataki na wszystkie bazy USA na Bliskim Wschodzie.

Agencja Fars podaje, że Iran atakuje kilka baz USA w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie.

10:32

Pentagon przekazał, że operacja USA przeciwko Iranowi nosi kryptonim "Epicka furia".

10:21

Irańska agencja prasowa MEHR przekazała, że prezydenta Iranu Masud Pezeszkian jest bezpieczny. Miał on być jednym z celów izraelskiego ataku.

10:14

"Sytuacja polskich kontyngentów wojskowych jest na bieżąco monitorowana" - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Na Bliskim Wschodzie stacjonuje Polski Kontyngent Wojskowy w Libanie (do 250 żołnierzy) oraz PKW Irak (do 350 żołnierzy).

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w sobotę rano, że po porannym ataku Izraela i USA na Iran na bieżąco analizowane są informacje od szefów wojskowych placówek dyplomatycznych, szczególnie z Izraela i USA. Dodał, żołnierze w PKW Irak i PKW Liban obserwują wraz z sojusznikami sytuację i działają wg podwyższonych zasad bezpieczeństwa.

10:05

"Jestem na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie. Dzięki utrzymywanym kanałom sojuszniczym i koalicyjnym, mieliśmy świadomość podjęcia działań militarnych przez Izrael i USA" - przekazał za pośrednictwem serwisu X prezydent Karol Nawrocki.

"Obecnie priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom w rejonie Bliskiego Wschodu, w tym dyplomatom i żołnierzom naszych kontyngentów wojskowych. Pozostaję w stałej łączności z sojusznikami z NATO i instytucjami państwa" - dodał.

10:03

Reza Pahlawi, syn ostatniego szacha Iranu, opublikował oświadczenie, w którym wezwał naród do decydującej fazy walki z Republiką Islamską, podkreślając, że zapowiedziana przez prezydenta USA pomoc ma charakter humanitarny i jest wymierzona w reżim, a nie w Iran i jego obywateli. 

Zaapelował do sił zbrojnych i służb bezpieczeństwa, by stanęły po stronie narodu i wsparły pokojowe, stabilne przejście, zamiast bronić upadającego systemu. Zwrócił się także do władz USA o maksymalną ochronę ludności cywilnej oraz zapewnił, że Irańczycy nie zapomną udzielonego wsparcia.

Jednocześnie Pahlawi wezwał obywateli do zachowania spokoju, pozostania w domach i gotowości do wyjścia na ulice w odpowiednim momencie, zapowiadając bliskie zwycięstwo i odbudowę kraju.

09:53

Połączenia lotnicze z Izraelem odwołują m.in. linie lotnicze LOT i Wizz Air.

"Wizz Air potwierdza, że w związku z eskalacją sytuacji bezpieczeństwa w Iranie, linia zawiesza ze skutkiem natychmiastowym wszystkie loty do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi oraz Ammanu - do dnia 7 marca włącznie" - poinformował w oświadczeniu przesłanym PAP manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air Salvatore Gabriele Imperiale.

Spółka podała także, że "linia na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń i pozostaje w stałym kontakcie z władzami lokalnymi i międzynarodowymi, agencjami ds. bezpieczeństwa lotniczego, służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz właściwymi organami administracji państwowej". Dodano, że "decyzje operacyjne będą nadal weryfikowane, a rozkład lotów może ulec zmianie wraz z rozwojem sytuacji".

09:49

Premier Izraela Benjamin Netanjahu wypowiedział się na temat ataku na Iran w podobnym duchu, co prezydent USA Donald Trump. Netanjahu wskazał, że celem jest "usunięcie istotnego zagrożenia ze strony irańskiego reżimu". Operacja stworzy warunki, które umożliwią Irańczykom wzięcie losów w swoje ręce - powiedział w wystąpieniu. 

Izraelski premier stwierdził ponadto, że Iran nie może pozyskać broni jądrowej.

09:37

Amerykanie ewakuowali część personelu z bazy Al Udeid w Katarze. To największa baza USA na Bliskim Wschodzie, w której stacjonuje około 10 000 żołnierzy.

09:32

Oczekuje się, że amerykańska operacja wojskowa w Iranie potrwa wiele dni - usłyszał od urzędnika z USA Reuters.

09:26

Izraelska armia poinformowała, że wykryła pociski balistyczne wystrzelone z Iranu w kierunku Izraela. Uruchomiono izraelskie systemy obrony przeciwlotniczej. Obywatele dostali ostrzeżenie na telefony komórkowe.

Eksplozje były słyszane w północnej części kraju. Dowództwo zastrzegło, że system obrony powietrznej nie jest w pełni szczelny, i zaapelowało o przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa.

Wojsko przekazało następnie, że w kierunku Izraela wystrzelono kolejną salwę pocisków

Na razie nie ma informacji o zniszczeniach ani ofiarach.

09:24

Trump wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju.

09:17

Premier Donald Tusk przekazał, że Polacy przebywający w Iranie są bezpieczni.

"Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze" - dodał.

08:57

Prezydent USA Donald Trump powiedział w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że celem amerykańskiej operacji w Iranie jest obrona narodu amerykańskiego poprzez eliminację bezpośrednich zagrożeń ze strony irańskiego reżimu.

Trump stwierdził, że Iran "nigdy nie może posiadać broni nuklearnej", a według słów gospodarza Białego Domu, Teheran próbował odbudować swój program nuklearny.

Prezydent USA stwierdził, że Iran rozwija rakiety dalekiego zasięgu, które zagrażają m.in. Stanom Zjednoczonym. Zniszczymy ich rakiety, ich przemysł rakietowy. Unicestwimy ich flotę - przekazał Trump.

Stany miały podjąć wszelkie możliwe kroki, by zminimalizować ryzyko dla swojego personelu w regionie, ale jak przyznał Donald Trump, "Amerykanie mogą zginąć, możemy ponieść ofiary".

Trump skierował także apel do członków islamskiego korpusu strażników rewolucji, by złożyli broń, co sprawi, że będą traktowani sprawiedliwie. W przeciwnym razie czeka ich "pewna śmierć".

08:32

Amerykanie atakują Iran z morza i powietrza - usłyszał od amerykańskiego urzędnika Reuters. Ataki są skupione na celach wojskowych - ustalił CNN.

08:29

Iran szykuje się do odwetu, będzie on miażdżący - przekazał agencji Reutera irański urzędnik.

08:24

Eksplozje słychać w sobotę w kilku miastach Iranu poza Teheranem, w tym w Isfahanie w środkowej części kraju oraz w Tebriz na północnym zachodzie - poinformowały irańskie media, w tym agencje Fars i IRNA.

Odgłosy wybuchów słychać było też w Komie i Karadżu na północy oraz w Kermanszahu na zachodzie.

Reuters podał, powołując się na świadków, że w Teheranie tworzą się długie kolejki przed stacjami benzynowymi, a wielu ludzi kieruje się poza miasto.

08:14

Irak zamknął swoją przestrzeń powietrzną, o czym poinformowało tamtejsze Ministerstwo Transportu.

Przestrzeń powietrzna jest zamknięta również nad Iranem - poinformowała agencja Tasnim.

08:10

Serwis Nexta, powołując się na izraelski portal informacyjny Ynet, podał, że Izrael próbował zabić prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana.

Według wysoko postawionego izraelskiego źródła, w Iranie przeprowadza się wiele ukierunkowanych zamachów. "Każdy pocisk miał swój własny adres" - donosi Ynet.

Atakowano około 30 celów w Iranie, w tym rezydencję prezydenta i siedzibę wywiadu. Agencja Tasnim podaje, że siedem pocisków uderzyło w pobliżu rezydencji prezydenta i najwyższego przywódcy duchowego.

08:04

Dym unoszący się nad Teheranem.

08:03

W całym Izraelu zawyły syreny alarmowe. Na telefony komórkowe wysłano ostrzeżenie o konieczności pozostania w ukryciu.

Ma to być przygotowanie społeczeństwa na możliwe ataki odwetowe ze strony Iranu.

W całym kraju obowiązuje stan wyjątkowy - przekazał minister obrony Izraela Israel Kac.

07:58

Irański urzędnik przekazał agencji Reuters, że ajatollah Ali Chamenei, najwyższy przywódca duchowy Iranu, nie przebywa w Teheranie - został przewieziony w bezpieczne miejsce.

07:47

Izrael zamknął w sobotę swoją przestrzeń powietrzną dla lotów cywilnych.

07:40

Pierwsze informacje o ataku na Iran pojawiły się w sobotę, chwilę po godz. 7:00 rano czasu polskiego.