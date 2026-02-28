Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w rozmowie z portalem Axios ujawnił szczegóły możliwych scenariuszy działań militarnych wobec Iranu. Amerykański przywódca podkreślił, że operacja może potrwać zaledwie kilka dni lub przerodzić się w długotrwałą kampanię, której celem byłoby całkowite przejęcie kontroli nad krajem.

/ Shutterstock

Donald Trump rozważa dwa scenariusze działań wobec Iranu: szybki atak lub długotrwałą operację militarną.

Amerykańsko-izraelski plan przewiduje kampanię bombardowań trwającą co najmniej pięć dni.

Trump podkreślił, że wcześniejszy atak na irańskie obiekty jądrowe umożliwił obecne działania.

Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami ujawnił, że Stany Zjednoczone mają przygotowane dwa główne warianty działań wobec Iranu. Pierwszy zakłada przeprowadzenie błyskawicznej operacji militarnej, która mogłaby potrwać zaledwie dwa-trzy dni. Drugi scenariusz to długotrwała kampania, której celem byłoby przejęcie kontroli nad całym krajem.

Mogę pójść na długą (operację) i przejąć całą tę sprawę (Iran), albo zakończyć to za 2-3 dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać (swój program jądrowy i balistyczny) - powiedział Trump, cytowany przez Axios.

Prezydent USA podkreślił, że w obu przypadkach Iran potrzebowałby kilku lat, by odbudować swoje możliwości po ewentualnym ataku.

Wspólna strategia USA i Izraela

Według przedstawicieli administracji amerykańsko-izraelski plan ataku przewiduje co najmniej pięciodniową kampanię bombardowań. Trump zaznaczył, że wcześniejsza operacja "Midnight Hammer" z czerwca ubiegłego roku, wymierzona w irańskie obiekty jądrowe, była kluczowa dla obecnych działań. Jego zdaniem, gdyby nie tamta interwencja, Iran mógłby już dysponować bronią jądrową.

Donald Trump wskazał dwa główne powody, które skłoniły go do rozważenia ataku na Iran. Pierwszym z nich jest brak postępów w negocjacjach dotyczących irańskiego programu nuklearnego i przekonanie, że Teheran próbuje zwodzić amerykańską administrację. Drugim powodem jest długa lista przewinień, których irański reżim dopuścił się wobec Stanów Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich dekad.

Bliska współpraca z Izraelem

Prezydent USA poinformował również o "świetnej" rozmowie telefonicznej z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Trump podkreślił, że oba kraje ściśle współpracują i mają zbieżne stanowiska w sprawie Iranu.