Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski poinformował, że pewna liczba Polaków utknęła na lotniskach w regionie Bliskiego Wschodu w związku z eskalacją konfliktu po atakach USA i Izraela na Iran. Minister zapewnił, że polscy obywatele nie są obecnie w niebezpieczeństwie, ale sytuacja jest dynamiczna i wymaga stałej uwagi.

Radosław Sikorski / Albert Zawada / PAP

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w rozmowie z TVN24 potwierdził, że część Polaków przebywających na Bliskim Wschodzie utknęła na lotniskach w regionie. Jak zaznaczył, za ich bezpieczeństwo odpowiadają linie lotnicze, a polscy konsulowie podejmują działania, by dotrzeć do rodaków i udzielić im wsparcia. Póki co, dzięki Bogu, polscy obywatele nie są w niebezpieczeństwie - podkreślił Sikorski.

Minister przypomniał, że od wielu tygodni MSZ apelowało o powstrzymanie się od podróży do krajów Bliskiego Wschodu i zaapelował o poważne traktowanie tych ostrzeżeń. Sytuacja zmienia się co chwila, dlatego proszę o rozwagę - dodał.

Sikorski ocenił, że obecnie najbezpieczniejsze są połączenia lotnicze z Egiptu, Jordanii i Arabii Saudyjskiej, choć sytuacja może się szybko zmienić. Wydaje się, że najbezpieczniejsza droga wyjazdu to już w tej chwili droga lądowa - zaznaczył.

Minister dodał, że w Iranie przebywa obecnie więcej pracowników polskiej ambasady niż samych obywateli Polski.

W sobotę Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły ataki na cele w Iranie. Minister obrony Izraela Israel Kac określił uderzenie jako wyprzedzające, a prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że Iran nie zdobędzie broni jądrowej i wezwał Irańczyków do przejęcia władzy w kraju. W odpowiedzi Iran przeprowadził ataki na amerykańskie bazy w regionie.

Sikorski pytany o konsultacje z USA i Izraelem przed atakiem przyznał, że Polska i Europa miały pewną wiedzę uprzedzającą, ale nie były szeroko konsultowane w tej sprawie.