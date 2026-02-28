Słoweniec Domen Prevc zwyciężył w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamuciej skoczni Kulm w Bad Mitterndorf. Po emocjonującej walce wyprzedził gospodarza Stephana Embachera zaledwie o 1,1 punktu. Kamil Stoch zakończył zawody na 23. miejscu, a pozostali Polacy nie odegrali znaczącej roli.

Domen Prevc wygrał konkurs Pucharu Świata na Kulm i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej.

Drugie miejsce zajął Austriak Stephan Embacher, trzecie Jonas Schuster - pierwszy raz na podium PŚ.

Kamil Stoch był 23., Piotr Żyła zakończył rywalizację po pierwszej serii.

Domen Prevc potwierdził swoją wysoką formę, triumfując na austriackim mamucie. Słoweniec, który po pierwszej serii zajmował drugie miejsce, w drugiej odsłonie oddał najdłuższy skok konkursu - aż 228,5 metra. Pozwoliło mu to wyprzedzić lidera po pierwszej serii, Austriaka Stephana Embachera, zaledwie o 1,1 punktu.

Na trzecim miejscu uplasował się kolejny reprezentant gospodarzy, Jonas Schuster. To dla niego historyczny moment, ponieważ po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata.

Polacy poza czołówką

Kamil Stoch, najlepszy z Polaków, po przeciętnej pierwszej serii (182 m) poprawił się w drugim skoku, lądując na 197. metrze. Awansował dzięki temu z 29. na 23. miejsce. Piotr Żyła zakończył rywalizację już po pierwszej serii, zajmując 36. pozycję. W piątkowych kwalifikacjach odpadli Paweł Wąsek, Klemens Joniak i Dawid Kubacki.

W niedzielę na skoczni Kulm odbędzie się drugi konkurs indywidualny, poprzedzony kwalifikacjami. Fani skoków narciarskich mogą liczyć na kolejne sportowe emocje.

Nieobecność Kacpra Tomasiaka

W austriackich zawodach nie wystartował Kacper Tomasiak, który niedawno zdobył trzy medale podczas igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Młody polski skoczek przygotowuje się do startu w mistrzostwach świata juniorów w norweskim Lillehammer, które ruszają już w poniedziałek.