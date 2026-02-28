Kilkanaście zastępów straży pożarnej walczyło z pożarem, który wybuchł w sobotę po południu w hali zakładu chemicznego w Wągrowcu (woj. wielkopolskie). Jak przekazał rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. asp. Martin Halasz, pożar został już opanowany, obecnie trwa jego dogaszanie. Ogieńobjął łącznie ok. 1,6 tys. m kw.

/ Shutterstock

Pożar wybuchł w sobotę po godzinie 14:30 w hali zakładu produkującego chemię przemysłową i gospodarczą.

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

W sobotnie popołudnie służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze hali na terenie zakładu chemicznego CID-ROL w Wągrowcu. Zakład zajmuje się produkcją chemii przemysłowej i gospodarczej. Ogień pojawił się po godzinie 14:30 i szybko się rozprzestrzenił.

Duże siły straży pożarnej

Do akcji skierowano 23 zastępy straży pożarnej.

Spaliła się hala i przyległa wiata, w których znajdowały się maszyny do produkcji plastikowych pojemników wraz z surowcem. Pożar objął łącznie ok. 1,6 tys. m kw. Po godz. 16.30 opanowano żywioł. Trwa dogaszanie. Na miejscu pracuje ponad 20 zastępów straży pożarnej - poinformował Halasz.

Nie ma doniesień o osobach poszkodowanych w wyniku pożaru.

Wcześniej, jak informował reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, w związku z pożarem hali firmy CID-ROL w Wągrowcu, na wniosek wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk, do osób przebywających na terenie powiatu wągrowieckiego został wysłany alert RCB przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Pożar hali na ul. Taszarowo w Wągrowcu. Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Nie otwieraj okien".