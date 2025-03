Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Michał Probierz poinformował, że bramkarzem, który rozpocznie eliminacje mistrzostw świata w podstawowym składzie, będzie Łukasz Skorupski. "Wierzę, że to będzie dobry wybór" - zaznaczył.

Na zdjęciu: Marcin Bułka, Łukasz Skorupski, Michał Probierz i Bartłomiej Drągowski / Beata Zawadzka / East News

W jesiennych rozgrywkach Ligi Narodów, po rezygnacji z występów w drużynie narodowej po Euro 2024 Wojciecha Szczęsnego, Skorupski oraz Marcin Bułka grali praktycznie na zmianę. Wtedy Probierz zapowiedział, że przed kwalifikacjami wybierze golkipera numer jeden i na niego postawi.

Łukasz Skorupski rozpocznie w bramce eliminacje. Wierzę, że to będzie dobry wybór i będzie silnym punktem zespołu - powiedział trener na oficjalnej konferencji prasowej.

Pochodzący z Zabrza 33-letni Skorupski jest zawodnikiem włoskiej Bolonii. Trafił tam w 2018 roku. Wcześniej reprezentował barwy Romy, był wypożyczony do Empoli, a w Serie A rozegrał 301 meczów. W kraju zdobył renomę i zapracował na transfer do Włoch w barwach Górnika Zabrze. W drużynie narodowej zadebiutował w 2012 roku, ale był głównie rezerwowym. Do tej pory uzbierał w sumie 14 występów z orzełkiem na piersi.

Dawidowicz nie zagra z Litwą

W piątkowym spotkaniu z Litwą ze względów zdrowotnych nie wystąpi natomiast obrońca Verony Paweł Dawidowicz, ale ma szansę zagrać w poniedziałek z Maltą. Nie jest brany pod uwagę na pierwszy mecz, ale na drugi już tak - przekazał Probierz.

Wcześniej z obrońców wypadł z kadry Sebastian Walukiewicz i szkoleniowiec w poniedziałek "awaryjnie" powołał Mateusza Skrzypczaka, który od dłuższego czasu zbiera dobre recenzje w Jagiellonii Białystok, ale też jest zmęczony po dużej liczbie spotkań.

Skrzypczak był dowołany, więc zaprzeczyłbym sam sobie, gdybym go wystawił w podstawowym składzie. W piątek nie zagra od początku - zaznaczył trener.

Mimo kłopotów personalnych w defensywie oraz faktu, że w jesiennych spotkaniach Ligi Narodów najwięcej zastrzeżeń było do gry tej formacji, Probierz raczej zamierza utrzymać system z trzema środkowymi obrońcami i dwoma wahadłowymi.

Dopasowuję system do tego, co mamy, nie jestem przywiązany do niczego, w klubach grałem różnymi systemami. Ten z trójką środkowych obrońców, który preferujemy, jest jednak lepszy dla piłkarzy, których mamy, mogą się w nim lepiej zaprezentować. Większość z nich może grać na swoich pozycjach. Możemy grać innym, ale proszę mi znaleźć np. pięciu polskich skrzydłowych, grających w Europie czy kraju, to byłbym zachwycony i chętnie bym zmienił system - tłumaczył selekcjoner.

Brak Zielińskiego i Zalewskiego

W marcu kadrze nie pomogą też kontuzjowani Piotr Zieliński i Nicola Zalewski, którzy od dłuższego czasu stanowili jej trzon.

Takie sytuacje się zdarzają, ale trzeba to przetrzymać. Oby się wyleczyli do następnych meczów. Sebek Szymański i Kuba Moder muszą wziąć większą odpowiedzialność za zespół, a wierzę też, że Robert Lewandowski zdobędzie swoje bramki i będzie dobrze. Trenujemy cały tydzień, przygotowujemy się, mamy odpowiednie alternatywy - zapewnił Probierz.

Instagram Post

Jak przekazał, murawa na PGE Narodowym jest w bardzo dobrym stanie i kilka treningów, jakie jego drużyna odbyła na tym obiekcie, zdało swój egzamin. Przyznał, że ważna była regeneracja, bo kilku zawodników przyjechało zmęczonych i poobijanych po meczach w klubach.

To się udało, m.in. dzięki bardzo dobrej pracy sztabu medycznego, co chcę podkreślić i pochwalić. Piłkarze są zmobilizowani, już żyją meczem, wierzę, że to się przełoży na boisko - dodał.

"Zespół się rozwinął"

Zwrócił uwagę, żeby nie lekceważyć Litwinów.

Litwini mają bardzo doświadczonego trenera, silny i wysoki zespół, groźny przy stałych fragmentach gry. Mają też zawodników, którzy dobrze wychodzą do kontrataku i musimy być na to uczuleni - powiedział.

Podkreślił jednak, że jego drużyna w minionych miesiącach się rozwinęła i zrobiła progres, zwłaszcza w grze z piłką.

Zespół się rozwinął, głównie, gdy posiadamy piłkę, jest lepsza organizacja gry, ale za łatwo traciliśmy bramki i to jest do zmiany - wspomniał.

Po raz kolejny przyznał, że nie ma dla niego znaczenia, kto trafi do polskiej grupy eliminacyjnej z Ligi Narodów, czy będzie to mistrz Europy - Hiszpania, czy Holandia. Obojętnie, nie mamy na to wpływu. Kto to będzie, z tym będziemy grać - uciął.

Zorganizowany doping

Nowością na PGE Narodowym i meczach kadry ma być w piątek i poniedziałek zorganizowany doping w jednym z sektorów, znany z meczów wyjazdowych Biało-Czerwonych bądź bardziej spotkań drużyn klubowych.

Doceńmy wszystkich kibiców, którzy przychodzą na stadion. Każdy z tych ludzi jest tutaj mile widziany. Oby było tak, by kibice mogli się z reprezentacją identyfikować. Moim celem jest wygrywanie, ale też to, by kadrę przyjemnie się oglądało - skomentował Probierz.

Mecz Polska - Litwa otwierający eliminacje mistrzostw świata odbędzie się w piątek o godz. 20:45 w Warszawie. Trzy dni później Biało-Czerwoni podejmą Maltę. W grupie G rywalizować będzie też Finlandia oraz Hiszpania lub Holandia.