Reprezentacja Holandii przystąpi do wieczornego meczu eliminacji mistrzostw świata z Polską bez jednego ze swoich kluczowych zawodników. Denzel Dumfries, prawy obrońca Interu Mediolan, nie znalazł się w kadrze na spotkanie w Warszawie z powodu kontuzji. To poważne osłabienie dla zespołu prowadzonego przez Ronalda Koemana.

Dumfries poza kadrą na mecz z Polską

Denzel Dumfries uznawany jest za jednego z najlepszych prawych obrońców na świecie. Ma pewne miejsce w kadrze trenera Ronalda Koemana, wyróżniał się m.in. we wrześniowym meczu z Polską (1:1). Zawodnik nie wystąpi jednak w dzisiejszym meczu eliminacyjnym z Polską na PGE Narodowym. Informacje o jego absencji potwierdziła oficjalna lista UEFA, na której zabrakło nazwiska 29-letniego piłkarza.

Już podczas czwartkowej konferencji prasowej selekcjoner Holandii Ronald Koeman sygnalizował, że występ Dumfriesa stoi pod znakiem zapytania ze względów zdrowotnych.



Kolejne osłabienia w kadrze Holandii

Brak Dumfriesa to nie jedyne zmartwienie dla trenera Koemana. Wcześniej holenderska federacja poinformowała, że z powodu choroby nie zagra boczny obrońca Quilindschy Hartman, a kontuzja wykluczyła doświadczonego napastnika Wouta Weghorsta.

Oznacza to, że Holandia przystąpi do kluczowego meczu w eliminacjach w mocno osłabionym składzie.

Sytuacja w grupie G przed decydującymi meczami

Holandia prowadzi w tabeli grupy G z dorobkiem 16 punktów i wyprzedza Polskę o trzy oczka. Trzecia w tabeli Finlandia zgromadziła 10 punktów, jednak rozegrała jedno spotkanie więcej niż liderzy grupy. Stawką rywalizacji jest bezpośredni awans na mistrzostwa świata 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie, który zapewnią sobie zwycięzcy grup. Drużyny z drugich miejsc powalczą w barażach.

Mecz Polska - Holandia rozpocznie się o godzinie 20:45 na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Trzy dni po meczu w Warszawie Holandia zmierzy się z Litwą, natomiast Polska zagra na wyjeździe z Maltą.