Reprezentacja Holandii przystąpi do wieczornego meczu eliminacji mistrzostw świata z Polską bez jednego ze swoich kluczowych zawodników. Denzel Dumfries, prawy obrońca Interu Mediolan, nie znalazł się w kadrze na spotkanie w Warszawie z powodu kontuzji. To poważne osłabienie dla zespołu prowadzonego przez Ronalda Koemana.
Denzel Dumfries uznawany jest za jednego z najlepszych prawych obrońców na świecie. Ma pewne miejsce w kadrze trenera Ronalda Koemana, wyróżniał się m.in. we wrześniowym meczu z Polską (1:1). Zawodnik nie wystąpi jednak w dzisiejszym meczu eliminacyjnym z Polską na PGE Narodowym. Informacje o jego absencji potwierdziła oficjalna lista UEFA, na której zabrakło nazwiska 29-letniego piłkarza.
Już podczas czwartkowej konferencji prasowej selekcjoner Holandii Ronald Koeman sygnalizował, że występ Dumfriesa stoi pod znakiem zapytania ze względów zdrowotnych.
Brak Dumfriesa to nie jedyne zmartwienie dla trenera Koemana. Wcześniej holenderska federacja poinformowała, że z powodu choroby nie zagra boczny obrońca Quilindschy Hartman, a kontuzja wykluczyła doświadczonego napastnika Wouta Weghorsta.
Oznacza to, że Holandia przystąpi do kluczowego meczu w eliminacjach w mocno osłabionym składzie.
Holandia prowadzi w tabeli grupy G z dorobkiem 16 punktów i wyprzedza Polskę o trzy oczka. Trzecia w tabeli Finlandia zgromadziła 10 punktów, jednak rozegrała jedno spotkanie więcej niż liderzy grupy. Stawką rywalizacji jest bezpośredni awans na mistrzostwa świata 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie, który zapewnią sobie zwycięzcy grup. Drużyny z drugich miejsc powalczą w barażach.
Mecz Polska - Holandia rozpocznie się o godzinie 20:45 na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Trzy dni po meczu w Warszawie Holandia zmierzy się z Litwą, natomiast Polska zagra na wyjeździe z Maltą.