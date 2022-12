Mbappe i Messi pewnie wykorzystali swoje szanse. Później jednak próby nerwów nie wytrzymał Coman - jego intencje wyczuł bramkarz Argentyny. Błąd popełnił też Tchouameni i było już 3:1 dla Argentyny. Szanse na przetrwanie Francji przedłużyła bramka Kolo Muani, ale skuteczny był też Gonzalo Montinel. Argentyńczycy po 36 latach mogli się cieszyć z kolejnego tytułu mistrzów świata! Lionel Messi zdobył trofeum, którego tak bardzo brakowało mu do dopełnienia wspaniałej kariery.

Argentyna - Francja. Składy:



Argentyna:Emiliano Martinez - Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico - Angel Di Maria, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister - Lionel Messi, Julian Alvarez.



Francja:Hugo Lloris - Jules Kounde, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez - Antoine Griezmann, Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot - Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Kylian Mbappe.



Sędzia: Szymon Marciniak

4. próba Argentyny

Monitnel gol! Argentyńczycy mistrzami świata!

4. próba Francji

Kolo Muani z golem. Francuzi w grze!

3. próba Argentyny

Paredes trafił!

3. próba Francji

Tchouameni pudłuje!

2. próba Argentyny

Gol Dybaly!

2. próba Francji

MARTINEZ broni strzał Comana!

1. próba Argentyny

Messi z golem!

1. próba Francji

Mbappe trafia!

120+4. minuta

BĘDZIEMY MIELI RZUTY KARNE!

120+ 3. minuta

Kolo Muani uderzył z 5. metra, ale wybronił to Martinez. Odpowiadają kontrą Argentyńczycy, ale są nieskuteczni.

120+3. minuta

Lautaro Martinez w polu karnym Francji, ale był spalony.

120+1. minuta

Trzy minuty doliczone. Na boisku pojawił się Dybala za Tagliafico.

120. minuta

Francuzi mogli to skończyć! Kolo Muani, dotknął piłki głową, ale za lekko, by trafiła do bramki.

117. minuta

MBAPPE TRAFIŁ. CO ZA HISTORIA!

116. minuta

Zagranie ręką w polu karnym! Karny dla Argentyny!

115. minuta

Konate próbował się przedrzeć prawą stroną, ale jego podanie zablokowani Argentyńczycy. Będzie rzut rożny dla Francji. Jest też zmiana Mac Allistera zmienia Pezzella.

114. minuta

Sfaulowany Camavinga! Będzie żółta karta dla Paredesa.

112. minuta

Problemy ma Varane, zawodnik opuścił na chwilę boisko.

109. minuta

Messi! Messi strzelił bramkę dla Argentyny! Najpierw uderzał Lautaro Martinez, ale piłkę odbił Lloris. Doskoczył do niej Messi, strzelił. Piłka minęła linię bramkową i dopiero potem wybił ją francuski obrońca.

108. minuta

GOOOOL dla Argentyny! Trójkowa akcja "Albicelestes", ale sędziowie VAR sprawdzą jeszcze tę akcję!

106. minuta

Fatalne dośrodkowanie Acuni. Wznawiają Francuzi.

105+1. minuta

Lautaro Martinez miał wspaniałą szansę na bramkę, uderzył, ale był na spalonym.

105. minuta

Lautaro Martinez uderzał z bliskiej odległości na bramkę, ale wślizg uratował Francuzów. Była dobitka, ale i interwencja "Trójkolorowych". Rzut rożny dla Argentyny.

102. minuta

Zmiany w drużynie Argentyny. Schodzą Alvarez i De Paul, wchodzą Lautaro Martinez i Paredes.

100. minuta

Rzut wolny dla Francji po faulu Montinela. Messi w obronie wybija piłkę na rzut rożny.

99. minuta

Rajd Mbappe, ale wrócił Alvarez.

97. minuta

Argentyńczycy dośrodkowują z lewej strony, ale obrońcy z Francji byli dobrze ustawieni.

93. minuta

Kontra Argentyńczyków Messi był już blisko pola karnego, ale stracił kontrolę nad piłką.

90+9. minuta

Będzie dogrywka!

90+8. minuta

Przerywa kontrę Francuzów Acuna - jest żółta kartka.

90+7. minuta

Messi cudownie uderzył zza pola karnego, ale co za interwencja bramkarza Francji. Lloris wyciągnął się jak struna i przeniósł piłkę ponad poprzeczkę.

90+6. minuta

Próbowali zbudować akcję Argentyńczycy, ale świetny powrót zaliczył Rabiot.

90+6. minuta

Giroud, który jest na ławce rezerwowych, dostał żółtą kartkę za protestowanie.

90+5. minuta

Zamieszanie w polu karnym, ale piłkę łapie Lloris.

90+4. minuta

Mbappe uderza z dystansu, strzał był blokowany. Będzie rzut rożny!

90+3. minuta

Płasko wbija piłkę w pole karne Mbappe, ale wybijają ją daleko Argentyńczycy.

90+2. minuta

Argentyńczycy w defensywie. Thuram faulowany, będzie rzut wolny dla Francji.

90+1. minuta

Osiem minut doliczonych.

87. minuta

Nerwowo w polu karnym Argentyny. Thuram ukarany żółtą kartką, choć na powtórce wyglądało to jakby Argentyńczyk faulował Francuza.

85. minuta

Znów było groźnie w polu karnym Argentyny. Dośrodkowywał Mbappe, ale piłka była za wysoko, by uderzył ją którykolwiek z Francuzów.

82. minuta

Co za akcja! Coman odebrał piłkę Messiemu, podał do Rabiot. Rabiot górą posłał piłkę do Mbappe, a ten do Thurama. Wtedy Thuram stącił piłkę do Mbappe, a napastnik uderzył z pierwszej piłki w długi róg i zdobył drugą bramkę dla Francji.

82. minuta

GOOOOOL! Mbappe z drugą bramką!

80. minuta

GOOOOL dla Francji! Mbappe uderzył bardzo mocno i choć Martinez wyczuł jego intencję, to nie zdołał wyciągnąć piłki. 2:1!

79. minuta

Karny dla Francji. Faulowany Kolo Muani!

76. minuta

Bez pomysłu w ataku Francuzi. Z autu wznawiają Argentyńczycy.

72. minuta

Podwójna zmiana w ekipie Francji. Schodzi Griezmann, za niego wchodzi Kingsley Coman. Hernandeza zastępuje Eduardo Camavinga.

71. minuta

Mbappe daje sygnał do ataku. Napastnik minął dwóch obrońców, uderzył, ale piłka poleciała ponad poprzeczką.

69. minuta

Tchouameni długo utrzymywał się przy piłce w rogu boiska, ale w końcu futbolówkę odebrał mu De Paul.

68. minuta

Rzut rożny dla Francji, ale po akcji wznowi grę Martinez.

67. minuta

Griezmann zaskoczył dośrodkowaniem obrońców Argentyny, ale wygląda na to, że takiego rozegrania nie spodziewali się też jego koledzy z drużyny.

64. minuta

Angel Di Maria schodzi z boiska. Zastępuje go Marcos Acuña.

63. minuta

Kolejna kontra Argentyny. Alvarez podaje między nogami defensora Francji. Blisko piłki był Mac Allister, ale Lloris ratuje Francję!

60. minuta

Bawią się Argentyńczycy z obrońcami Francji. Szansę po koronkowej akcji miał Messi, ale w ostatnim momencie strzał zablokował Rabiot.

59. minuta

Co za mecz Di Marii! Tym razem fenomenalnie podał do wbiegającego w pole karne Alvareza. Napastnik uderzył, ale w boczną siatkę.

57. minuta

Kolejny faul. Tym razem nieprzepisowo interweniował Tagliafico. Na murawie robi się coraz bardziej nerwowo.

55. minuta

Żółta kartka dla Rabiota. Faulował De Pula na połowie Argentyny.

53. minuta

Rzut rożny dla Argentyny, wybija piłkę po dośrodkowaniu Griezmann. Aut dla Argentyny.

49. minuta

Nie przestają atakować Argentyńczycy. Uderzał De Paul, ale zbyt lekko. Piłkę złapał Lloris.

46. minuta

Rozpoczynają Argentyńczycy drugą połowę od kontry. Mac Allisterera wyprzedził jednak Lloris.

45+7. minuta

Kończy pierwszą połowę Szymon Marciniak!

45+7. minuta

Fernandez z żółtą kartką za faul na Francuzie.

45+6. minuta

Francuzi próbują raz lewą, raz prawą stroną przebić się przez linię obrony Argentyny, ale są bezsilni, bo "Albicelestes" natychmiast doskakują do rywali.

45+4. minuta

Rabiot chciał szybko rozegrać do Mbappe, ale tam na posterunku był Romero.

45+1. minuta

7 minut doliczonych do podstawowego czasu gry.

45. minuta

Bezsilni są na razie Francuzi. Argentyńczycy dobrze czytają grę przeciwników i nie zostawiają im przestrzeni na budowanie akcji.

41. minuta

Zmiany w ekipie Francji. Giroud i Dembele kończą spotkanie. Wchodzi Thurami i Randal Koli Muani.

36. minuta

GOOOOOL dla Argentyny! Di Maria na 2:0! Fenomenalna kontra "Albicelestes". Messi znalazł Alvareza, ten podał do Mac Allistera wyprzedzającego obrońców. Mac Allister odegrał piłkę Di Marii. Pomocnik był sam na sam z Llorisem, strzelił w prawy róg i jest bramka dla Argentyny!

35. minuta

Świetnie kasują wszystkie akcje Francuzów Argentyńczycy. "Albicelestes" są przez większość czasu przy piłce. Cierpliwie budują akcje, brakuje im tylko celności.

32. minuta

Tagliafico uderzał z daleka, ale to uderzenie nie mogło zagrozić francuskiemu bramkarzowi.

29. minuta

Rzut rożny dla Argentyny. Dobrze dośrodkowuje Messi, ale piłkę odbił Giroud. Wcześniej był jednak spalony.

28. minuta

Wznawia Griezmann, ale nieudana była to akcja. Po walce o górną piłkę na murawie wylądowali Messi i Theo Hernandez. Na szczęście po chwili przerwy wrócili do gry.

26. minuta

Strata Di Marii, przejmują piłkę Francuzi i Romero fauluje Giroud.

23. minuta

GOOOOL dla Argentyny! Messi wybrał prawy róg, całkowicie zmylił Llorisa. Argentyna - Francja 1:0.

22. minuta

Piękne odegranie Alvareza do Di Marii. Pomocnik wchodził w pole karne, kiedy sfaulował go Dembele. RZUT KARNY dla Argentyny!

20. minuta

Celne dośrodkowanie, wysoko wyskoczył Giroud, uderzył głową, ale niecelnie. Przy okazji faulował argentyńskiego defensora.

19. minuta

Będzie szansa dla Francji. Tuż przed polem karnym sfaulowany Theo Hernandez.

17. minuta

Kolejna akcja Argentyńczyków. Najpierw Messi minął się z piłką, a później futbolówka trafiła do Di Marii. Argentyńczyk strzelał, ale piłka trafiła gdzieś w trybuny.

13. minuta

Francuzi w końcu w ofensywie. Rabiot dogrywał do wchodzącego w pole karne Mbappe, ale szybszy był Emilliano Martinez.

11. minuta

Wszystko w porządku. Lloris będzie kontynuował grę.

11. minuta

Nerwowo w polu karnym Francji! Po dośrodkowaniu padł na ziemię zarówno Alvarez, Rabiot, jak i Lloris. Bramkarz Francuzów potrzebuje pomocy medyków.

9. minuta

Znowu groźnie pod bramką Francuzów. Uderzał De Paul, ale piłka odbiła się od Varane'a. Rożny dla Argentyny.

6. minuta

Słabo na razie wyglądają Francuzi. Po stracie jeden z Argentyńczyków pięknie podał piłkę piętką do De Paula. Ten uderzył z dystansu. Strzał był celny, ale łatwy dla Llorisa.

3. minuta

Argentyńczycy pierwszy raz w polu karnym Fracji. Koronkowa akcja kończy się wolejem Alvareza. Był spalony, ale piłkę i tak złapał LLoris.

2. minuta

Tym razem faulowany Rabiot przez De Paula. Szymon Marciniak upomniał Argentyńczyka.

2. minuta

Pierwsze przewinienie. Faulowany w centralnej części boiska Mac Allister. Argentyńczycy spokojnie wznawiają grę.

1. minuta

ROZPOCZĄŁ SIĘ FINAŁ MISTRZOSTW ŚWIATA!

15:59

Zawodnicy są już gotowi do rozpoczęcia spotkania. Za chwilę Szymon Marciniak zacznie mecz!

15:56

Na stadionie widać zdecydowaną przewagę argentyńskich kibiców!

15:55

Czas na hymny!

15:53

Piłkarze gotowi do wyjścia na murawę!

15:49

Dzisiejszy finał to również rywalizacja dwóch wielkich gwiazd z tego samego klubu - Lionela Messi i Kylian Mbappe z Paris Saint-Germain.

15:43

To będzie czwarta konfrontacja Francji i Argentyny w MŚ. Wprawdzie bilans jest korzystny dla Argentyny, która wygrała dwa mecze, ale oba były dawno temu (1930 i 1978). Natomiast Francja wygrała na poprzednim mundialu - 4:3 w 1/8 finału po wspaniałym widowisku.

15:39

Piłkarze obu drużyn już rozgrzewają się na murawie.

/ GEORGI LICOVSKI / PAP/EPA

15:34

Angel Di Maria, który nie wystąpił w meczach fazy pucharowej z Australią i Chorwacją, a w spotkaniu z Holandią grał tylko dziewięć minut, rozpocznie w podstawowym składzie reprezentacji Argentyny mecz z Francją w finale piłkarskich mistrzostw świata w Katarze. Z kolei w składzie drużyny francuskiej znaleźli się Raphael Varane i Dayot Upamecano, obaj zmagający się wirusem w ostatnich dniach.

15:30

Za pół godziny rozpocznie się najważniejszy piłkarski mecz czterolecia. W finale mistrzostw świata Argentyna zmierzy się z Francją. Zapraszamy do śledzenia relacji!