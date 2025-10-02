27-letni Luca Zidane, syn legendy francuskiego futbolu Zinedine'a Zidane'a, został po raz pierwszy powołany do reprezentacji Algierii na październikowe mecze eliminacji mistrzostw świata. W czasach juniorskich występował w kadrze Francji. FIFA zatwierdziła zmianę jego przynależności narodowej we wrześniu.

Luca Zidane (w czerwonej bluzie) / MANUEL LORENZO / PAP/EPA

27-letni Luca Zidane jest bramkarzem Granady, hiszpańskiego drugoligowca. Jako junior występował we francuskiej drużynie narodowej. Nigdy nie grał w seniorskiej reprezentacji Francji, dlatego mógł zmienić przynależność państwową i zdecydował się na ojczyznę swoich dziadków ze strony ojca - Algierię.

Zidane junior przygodę z futbolem zaczął w Realu Madryt, gdzie w 2018 roku zadebiutował nawet w pierwszej drużynie. Następnie spędził sezon na wypożyczeniu w Racingu Santander, a później dwa lata w Rayo Vallecano, pomagając klubowi wrócić do La Liga w 2021 roku. We wrześniu 2022 roku podpisał kontrakt z drugoligowym Eibarem, z którego trafił do Granady.

Rodzina Zidane'a pochodzi z wioski w regionie Bidżaja, ponad 250 km na wschód od Algieru. Słynny piłkarz Zinedine odwiedził Algierię co najmniej dwa razy od czasu przejścia na sportową emeryturę po mundialu w 2006 roku, w tym raz na zaproszenie nieżyjącego już ówczesnego prezydenta Abdelaziza Butefliki. Został powitany jak bohater.

Zidane - legenda futbolowej Francji

Zidane senior zdobył mistrzostwo świata z reprezentacją Francji w 1998 roku. W finale w 2006 roku został wyrzucony z boiska za uderzenie "z byka" Marco Materazziego, a "Trójkolorowi" przegrali z Włochami.

Po liczne trofea sięgnął też w barwach Realu Madryt, a później odnosił z nim sukcesy w roli trenera. Oczekuje się, że po przyszłorocznym mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku przejmie schedę selekcjonera francuskiej kadry po Didierze Deschampsie.

W październiku prowadząca w grupie G afrykańskich kwalifikacji Algieria zagra z Somalią oraz Ugandą i już w tym pierwszym spotkaniu może sobie zapewnić awans. Z kolei w grudniu czeka ją udział w Pucharze Narodów Afryki w Maroku.