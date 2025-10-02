Mecz FC Barcelona - Olympiakos Pireus w rozgrywkach Ligi Mistrzów odbędzie się 21 października na Stadionie Olimpijskim Lluis Companys. Kataloński klub wciąż nie ma zezwoleń na ponowne otwarcie Camp Nou.

Piłkarze Barcelony podczas meczu z PSG. Obok sędzia Michael Oliver / Alejandro Garcia / PAP/EPA

W oświadczeniu FC Barcelona wyjaśniono, że klub "kontynuuje prace nad uzyskaniem niezbędnych pozwoleń administracyjnych na otwarcie Spotify Camp Nou" w najbliższych dniach.

Mistrzowie Hiszpanii, w których barwach występują Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, wnioskowali o powrót na swój stadion na ligowy mecz 28 września z Realem Sociedad (zwycięstwo 2:1), z tymczasową pojemnością wynoszącą 27 000 miejsc. Jednak zarówno władze miejskie, jak i straż pożarna nie wyraziły zgody, powołując się na względy bezpieczeństwa. To oznaczało kolejne opóźnienie związane z ponownym otwarciem Camp Nou.

W środę piłkarze Barcelony podejmowali na Stadionie Olimpijskim Paris Saint-Germain w 2. kolejce Ligi Mistrzów i przegrali z obrońcą trofeum 1:2.

"Duma Katalonii" korzysta z zastępczego obiektu od sierpnia 2023, kiedy ruszył remont Camp Nou.

18 października, trzy dni przed meczem z Olympiakosem, Barcelona podejmie Gironę w La Liga. Klub nie ogłosił jeszcze oficjalnie, na którym stadionie odbędzie się to spotkanie.

W tym sezonie Barcelona rozegrała również dwa mecze - z Valencią i Getafe w lidze - na swoim obiekcie treningowym Estadi Johan Cruyff, który może pomieścić tylko sześć tysięcy kibiców.