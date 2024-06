Frekwencja w wyborach do europarlamentu przekroczyła we Francji ledwo 51 proc., więc wypowiedź Dembele została odebrana jako wezwanie do stawienia się w lokalach wyborczych podczas przyspieszonych wyborów parlamentarnych, które zapowiedział prezydent Emmanuel Macron i spełnienie obywatelskiego obowiązku.

Dembele dodał jeszcze, że on i koledzy z drużyny oddadzą głos za pośrednictwem pełnomocników. Pomocnik PSG słusznie bowiem - jak się później okazało - zakładał, że francuscy piłkarze wyjdą z "polskiej grupy" i w dniu wyborów 30 czerwca nadal będą przebywać w Niemczech na turnieju Euro 2024.

Do pójścia do urn zachęcał też napastnik Olivier Giroud.

Ich wypowiedzi były jednak tylko przygrywką.

Thuram chce zatrzymać Zjednoczenie Narodowe

Dwa dni później napastnik Marcus Thuram powiedział już wprost o konieczności przeciwstawienia się przy wyborczych urnach skrajnej prawicy, czyli Zjednoczeniu Narodowemu Marine Le Pen (RN - Rassemblement National).

Jako obywatele musimy walczyć, aby Zjednoczenie Narodowe nie przeszło - powiedział napastnik francuskiej reprezentacji. Sytuację we Francji określił jako "smutną i bardzo poważną".

Thuram mówił o rasistowskich aktach na stadionach, nie tylko we Francji, ale i we Włoszech, o rosnącej sile skrajnej prawicy w jego kraju. Przyznał, że chce wykorzystać swoje olbrzymie zasięgi w mediach społecznościowych, by trafić do młodych Francuzów.

Marcus Thuram (z prawej) podczas meczu Francja - Holandia w czasie Euro 2024. / MOHAMED MESSARA / PAP

Przypomnijmy: w czerwcowych wyborach do europarlamentu na partię Marine Le Pen zagłosowało 32 proc. wyborców w wieku od 18 do 32 lat (najwięcej w tej grupie wiekowej). Dla porównania: na partię Odrodzenie prezydenta Emmanuela Macrona głos oddało zaledwie 5 proc. młodych Francuzów.

Mbappe: Ekstremiści u drzwi

Wypowiedź Thurama, będąca konkretną wskazówką polityczną, poniosła się już znacznie szerszym echem niż profrekwencyjne wezwanie Dembele. Tuż przed Euro na konferencjach z piłkarzami kadry przed futbol wysunęła się polityka.

O ustosunkowanie się do opinii Thurama został w końcu poproszony Kylian Mbappe - największa gwiazda francuskiej kadry, jej kapitan, który ma algierskie i kameruńskie korzenie. Nowy napastnik Realu Madryt poparł swego kolegę.

Euro to ważny moment w naszych karierach, przede wszystkim jednak jesteśmy obywatelami. Nie możemy izolować się od świata, który nas otacza, zwłaszcza jeśli dotyczy to naszego państwa. Chciałbym zwrócić się do całego francuskiego narodu, przede wszystkim do młodych ludzi. Jesteśmy pokoleniem, które może coś zmienić. Ekstremiści są u drzwi władzy - mamy szansę wybrać przyszłość naszego kraju. Wzywam młodych do głosowania, do zwrócenia uwagi na to, jak ważna to sytuacja. Mam nadzieję, że mój głos zostanie usłyszany. Musimy identyfikować się z tym krajem, musimy identyfikować się z naszymi wartościami: różnorodnością, tolerancją i szacunkiem - powiedział Kylian Mbappe - piłkarz, który wychował się na przedmieściach Paryża.