Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że w najbliższym czasie dojdzie do pierwszej w 2026 roku wymiany jeńców wojennych z Rosją. To efekt rozmów prowadzonych w Abu Zabi z udziałem delegacji Ukrainy, USA i Rosji. Negocjacje mają być kontynuowane.

/ Shutterstock

W Abu Zabi odbyły się rozmowy delegacji Ukrainy, USA i Rosji.

Prezydent Zełenski zapowiedział, że wkrótce dojdzie do pierwszej w tym roku wymiany jeńców z Rosją.

Rozmowy będą kontynuowane w czwartek.

W środę w Abu Zabi odbyły się trójstronne rozmowy przedstawicieli Ukrainy, USA i Rosji. Spotkanie miało na celu poszukiwanie rozwiązań zmierzających do pokoju, ale były na nim omawiane także kwestie wymiany jeńców wojennych. Przewodniczący ukraińskiej delegacji Rustem Umierow określił rozmowy jako merytoryczne i produktywne, skupione na konkretnych działaniach.

Pierwsza wymiana jeńców w 2026 roku

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że w najbliższym czasie spodziewana jest pierwsza w tym roku wymiana jeńców wojennych z Rosją. Trzeba sprowadzać jeńców do domu - podkreślił po naradzie z ukraińskimi uczestnikami spotkania. Zełenski wysłuchał raportów od przewodniczącego delegacji, szefa Biura Prezydenta Kyryła Budanowa oraz lidera frakcji Sługa Narodu Dawyda Arachamii.

Rozmowy w Abu Zabi mają być kontynuowane w czwartek. Prezydent Zełenski zaznaczył, że stanowisko Kijowa w sprawie ewentualnego porozumienia pokojowego pozostaje niezmienne. Ukraina oczekuje realnych gwarancji bezpieczeństwa od swoich partnerów oraz wywierania presji na Rosję, aby mieszkańcy Ukrainy mogli odczuć rzeczywisty postęp w kierunku pokoju.

Bez ustępstw dla agresora

Zełenski stanowczo sprzeciwił się jakimkolwiek ustępstwom wobec Rosji. Nie powinno być żadnych nagród dla agresora. Jeśli pojawi się jakakolwiek nagroda dla agresora, Rosja z czasem zerwie każde porozumienie - podkreślił prezydent Ukrainy.