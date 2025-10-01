Pod koniec pierwszej połowy Bradley Barcola przedarł się w pole karne, ale Szczęsny wyszedł z bramki i Francuz strzelił nad poprzeczką. Po przerwie Barcola w podobnej sytuacji strzelił wprost w polskiego bramkarza.

Barcelona w 64. min nie wykorzystała doskonałej okazji. Dani Olmo oddał strzał z bliska. Piłka zmierzała do bramki, lecz Hakimi ofiarnie ją zablokował. Następnie Chevalier obronił uderzenie Rashforda z dystansu.

Lewandowski pojawił się na boisku w 72. min, gdy zmienił Rashforda. PSG przeważało pod koniec meczu. Szczęsny miał szczęście, gdy Koreańczyk Kang-In Lee trafił w słupek. Jednak w 90. min Hakimi z prawego skrzydła dośrodkował do Portugalczyka Goncalo Ramosa, który strzelił gola na 2:1.