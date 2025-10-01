Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego przegrała z Paris Saint-Germain 1:2 w 2. kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów. Walka o trzy punkty trwała do ostatnich chwil spotkania.

Zobacz również:

Mecz z PSG w pierwszym składzie Barcelony rozpoczął Szczęsny, natomiast Lewandowski był na ławce rezerwowych. Pierwszą groźną okazję stworzyła "Duma Katalonii". Lamine Yamal posłał długie, prostopadłe podanie do Ferrana Torresa, który miał przed sobą pustą bramkę, ale w ostatniej chwili jego strzał zablokował Ukrainiec Illa Zabarny.

W 19. min Anglik Marcus Rashford podał w pole karne do Torresa, który pokonał bramkarza PSG Lucasa Chevaliera

Później Szczęsny dobrze zachował się, gdy wypiąstkował piłkę po dośrodkowaniu Marokańczyka Achrafa Hakimiego.

Portugalczyk Nuno Mendes w 39. min przedarł się lewą stroną i podał do Senny'ego Mayulu, który wyrównał na 1:1. Błąd w tej sytuacji popełnił obrońca Barcelony Paul Cubarsi, który potknął się i nie upilnował 19-letniego Francuza.

Pod koniec pierwszej połowy Bradley Barcola przedarł się w pole karne, ale Szczęsny wyszedł z bramki i Francuz strzelił nad poprzeczką. Po przerwie Barcola w podobnej sytuacji strzelił wprost w polskiego bramkarza.

Barcelona w 64. min nie wykorzystała doskonałej okazji. Dani Olmo oddał strzał z bliska. Piłka zmierzała do bramki, lecz Hakimi ofiarnie ją zablokował. Następnie Chevalier obronił uderzenie Rashforda z dystansu.

Lewandowski pojawił się na boisku w 72. min, gdy zmienił Rashforda. PSG przeważało pod koniec meczu. Szczęsny miał szczęście, gdy Koreańczyk Kang-In Lee trafił w słupek. Jednak w 90. min Hakimi z prawego skrzydła dośrodkował do Portugalczyka Goncalo Ramosa, który strzelił gola na 2:1.

Ten mecz był wyjątkowy dla trenera PSG Luisa Enrique, który w latach 2014-2017 prowadził Barcelonę i triumfował z nią w Lidze Mistrzów.