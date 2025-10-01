Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego przegrała z Paris Saint-Germain 1:2 w 2. kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów. Walka o trzy punkty trwała do ostatnich chwil spotkania.
Mecz z PSG w pierwszym składzie Barcelony rozpoczął Szczęsny, natomiast Lewandowski był na ławce rezerwowych. Pierwszą groźną okazję stworzyła "Duma Katalonii". Lamine Yamal posłał długie, prostopadłe podanie do Ferrana Torresa, który miał przed sobą pustą bramkę, ale w ostatniej chwili jego strzał zablokował Ukrainiec Illa Zabarny.
W 19. min Anglik Marcus Rashford podał w pole karne do Torresa, który pokonał bramkarza PSG Lucasa Chevaliera.