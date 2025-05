Współpraca z Aaronem, Łukaszem, Vladimirem i Dannym była przyjemnością. Wszyscy są genialnymi profesjonalistami na boisku i poza nim, z fantastycznym doświadczeniem w Premier League. Są też kochani i podziwiani przez swoich kolegów z drużyny i wszystkich tutaj w klubie - powiedział trener West Hamu Graham Potter.

Wciąż mamy do rozegrania trzy ważne mecze w tym sezonie i wiem, że skupią się oni w 100 proc. na tym, jak mogą pomóc drużynie. Ale uznaliśmy, że trzeba potwierdzić wiadomości teraz - z szacunku dla nich i tego, co zrobili w klubie, a także, by umożliwić naszym kibicom podziękowania podczas naszego ostatniego domowego meczu w tym sezonie - dodał szkoleniowiec.

Przez siedem lat w West Ham United Łukasz Fabiański zapracował na sympatię kibiców "Młotów". W 2019 roku uznano go za zawodnika sezonu.

W trakcie pobytu w West Ham United wystąpił w 215 spotkaniach. Z londyńskim klubem wygrał Ligę Konferencji Europy UEFA w sezonie 2022/2023.

Łukasz Fabiański wcześniej reprezentował Swansea City, Arsenal i Legię Warszawa. W reprezentacji Polski bramkarz rozegrał 57 spotkań.