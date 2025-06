Sukcesów brak, a Polska znów szuka selekcjonera. Kto zostanie następcą Michała Probierza, który w czwartek ogłosił swoją dymisję? Prezes PZPN Cezary Kulesza w rozmowie z RMF FM podał kilka nazwisk. Giełda ruszyła.

Polska szuka nowego selekcjonera po dymisji Michała Probierza.

Prezes PZPN, Cezary Kulesza podkreśla, że nowy selekcjoner powinien znać polski rynek i piłkarzy.

Wśród wymienianych kandydatów są Jan Urban, Jacek Magiera, Jerzy Brzęczek i Adam Nawałka.

Grzegorz Mielcarski, były piłkarz reprezentacji Polski, sugeruje, że opcja zagranicznego trenera może być mniej prawdopodobna.

Jeszcze w środę Cezary Kulesza po rozmowie z Michałem Probierzem informował, że selekcjoner na razie zostaje na stanowisku. W czwartkowy poranek Polska usłyszała jednak o dymisji szkoleniowca, który sam miał zrezygnować z dalszej pracy z kadrą.

Trwająca od kilku dni burza w reprezentacji Polski zakończyła się dymisją selekcjonera i jeszcze tego samego dnia ruszyła giełda nazwisk. Kto nowym selekcjonerem?

Trzeba poczynić pierwsze kroki, sprawdzić, którzy trenerzy na rynku są wolni, nie mają kontraktów, zobowiązań - powiedział RMF FM Kulesza.

Prezes PZPN był pytany, czy będzie to trener z Polski. Na pewno musi być to osoba, która zna rynek polski, zna naszych piłkarzy, nie będzie się uczyła nazwisk, tylko wejdzie "z dużego kopyta" do pracy - podkreślił Kulesza.

Dopytywany, czy więc trenerem kadry raczej zostanie Polak, odparł: "Tego nie powiedziałem".

Wielki powrót do reprezentacji?

Na giełdzie nazwisk pojawia się m.in. Jan Urban, który wiosną rozstał się z Górnikiem Zabrze.

Wysoko stoją notowania trenera Rakowa Częstochowa Marka Papszuna. Papszun ma aktualny, podejrzewam, kontrakt z klubem - powiedział Kulesza.

W rozmowie z RMF FM prezes PZPN stwierdził: "Jest dużo trenerów, bo jeszcze jest Jacek Magiera, Jerzy Brzęczek, Adam Nawałka".

Kulesza zasugerował tym samym powrót po latach Adama Nawałki? To on doprowadził polskich piłkarzy do największego sukcesu w XXI wieku, awansując do ćwierćfinału Euro 2016. A może do kadry wróci Jerzy Brzęczek?

Mielcarski: Nawałka miał autorytet

Myślę, że opcja zagraniczna już nie będzie taką silną opcją, jak była wcześniej, bo ja zawsze uważałem, że piłkarz potrzebuje autorytetu. Taki autorytet na pewno miał trener Nawałka - powiedział w Radiu RMF24 były piłkarz reprezentacji Polski Grzegorz Mielcarski.

Może Maciej Skorża, który jest w środowisku naszym długo i jest szanowany. Być może on ze swoim sztabem spełni oczekiwania. Może Jan Urban - mówił Mielcarski.