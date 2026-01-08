Policja w Iranie otworzyła ogień i użyła gazu łzawiącego, by rozpędzić manifestantów, protestujących od kilkunastu dni przeciw rządowi. Nagrania pokazują gwałtowne starcia między demonstrantami antyrządowymi a siłami bezpieczeństwa. Według grupy monitorującej internet Netblocks w całym kraju nie ma połączenia z siecią.

Policja użyła w czwartek gazu łzawiącego i otworzyła ogień m.in. w miastach Kerman na południowym wschodzie Iranu oraz Tonekabon nad Morzem Kaspijskim. Takie informacje przekazały organizacje pozarządowe.

Na nagraniach publikowanych w internecie widać, jak siły bezpieczeństwa strzelają do tłumów na ulicach. Demonstranci odpowiadają, rzucając kamieniami.

Nagrania zweryfikowane przez BBC Persian pokazały tłumy protestujące w Kazwin, mieście w północnym Iranie. Ludzie skandowali tam antyrządowe hasła, m.in. "Śmierć dyktatorowi" (w stronę Chameneiego), a także "Niech żyje szach".

Jak podaje BBC, na nagraniach z portu Bandar-e Abbas położonego nad Cieśniną Ormuz, widać demonstrantów, którzy skandują hasła wzywające siły policyjne do wsparcia i przyłączenia się do protestu. Funkcjonariusze reżimu pozostają jednak głusi na te apele i rozpędzają tłum.

W Meszhedzie, drugim co do wielkości mieście Iranu, protestujący starli się z siłami bezpieczeństwa, zmuszając je do odwrotu. Na filmie z tego miasta widać też ludzi skandujących hasła poparcia dla dynastii Pahlawich, obalonej przez rewolucję islamską w 1979 roku.

Protesty rozlały się na cały Iran

Jak wynika z danych amerykańskiej agencji HRANA (Human Rights Activist News Agency), protesty objęły dotychczas 111 miast i miasteczek we wszystkich 31 prowincjach Iranu. Opozycyjny portal Iran International pisze o 200 miastach.

Według opublikowanych w czwartek nowych obliczeń, od początku protestów zginęło co najmniej 45 manifestantów.

Irańska agencja prasowa Fars powiadomiła, że pod Teheranem został ugodzony nożem i po kilku godzinach zmarł policjant "uczestniczący w wysiłkach, mających na celu opanowanie zamieszek".

Według grupy monitorującej internet Netblocks w całym kraju nie ma połączenia z siecią.

Dlaczego Iran protestuje?

Irańskie protesty rozpoczęły się od strajku związanego z gwałtownym spadkiem wartości krajowej waluty i trudną sytuacją ekonomiczną, ale szybko nabrały charakteru politycznego. Pojawiły się hasła wymierzone w rząd i władzę ajatollahów.

Wczoraj państwowe media poinformowały, że rząd zaczął wypłacać 71 milionom obywateli nowy miesięczny zasiłek w wysokości 7 dolarów, aby złagodzić ból związany z wysokimi kosztami utrzymania.

Syn byłego szacha, mieszkający na uchodźstwie opozycjonista Reza Pahlavi wezwał w czwartek do udziału w manifestacjach. "Reżim jest panicznie przerażony i po raz kolejny usiłuje wyłączyć internet", aby utrudnić mobilizację - napisał Pahlavi na platformie społecznościowej.

Siedem opozycyjnych partii kurdyjskich w Iraku zaapelowało o strajk generalny Kurdów mieszkających Iranie na znak poparcia demonstracji.

Według ruchu obrony praw człowieka Hengaw (z siedzibą w Norwegii), wezwanie to spotkało się w czwartek z odzewem w około 30 miastach i miejscowościach, gdzie mieszkają Kurdowie.

Śmierć Mahsy Amini

Protesty te są najpoważniejszymi od czasu rebelii w 2022 r., która wybuchła po śmierci w areszcie Mahsy Amini, młodej Kurdyjki zatrzymanej przez policję moralną za rzekome nieprawidłowe noszenie hidżabu.

Według organizacji broniących praw człowieka w wyniku brutalnego stłumienia protestów przez siły bezpieczeństwa zginęło wówczas ponad 550 osób, a 20 tys. zostało zatrzymanych.