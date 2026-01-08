Nagrania zweryfikowane przez BBC Persian pokazały tłumy protestujące w Kazwin, mieście w północnym Iranie. Ludzie skandowali tam antyrządowe hasła, m.in. "Śmierć dyktatorowi" (w stronę Chameneiego), a także "Niech żyje szach".

Jak podaje BBC, na nagraniach z portu Bandar-e Abbas położonego nad Cieśniną Ormuz, widać demonstrantów, którzy skandują hasła wzywające siły policyjne do wsparcia i przyłączenia się do protestu. Funkcjonariusze reżimu pozostają jednak głusi na te apele i rozpędzają tłum.

W Meszhedzie, drugim co do wielkości mieście Iranu, protestujący starli się z siłami bezpieczeństwa, zmuszając je do odwrotu. Na filmie z tego miasta widać też ludzi skandujących hasła poparcia dla dynastii Pahlawich, obalonej przez rewolucję islamską w 1979 roku.

Protesty rozlały się na cały Iran

Jak wynika z danych amerykańskiej agencji HRANA (Human Rights Activist News Agency), protesty objęły dotychczas 111 miast i miasteczek we wszystkich 31 prowincjach Iranu. Opozycyjny portal Iran International pisze o 200 miastach.

Według opublikowanych w czwartek nowych obliczeń, od początku protestów zginęło co najmniej 45 manifestantów.

Irańska agencja prasowa Fars powiadomiła, że pod Teheranem został ugodzony nożem i po kilku godzinach zmarł policjant "uczestniczący w wysiłkach, mających na celu opanowanie zamieszek".

Według grupy monitorującej internet Netblocks w całym kraju nie ma połączenia z siecią.