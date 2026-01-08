Policja w Iranie otworzyła ogień i użyła gazu łzawiącego, by rozpędzić manifestantów, protestujących od kilkunastu dni przeciw rządowi. Nagrania pokazują gwałtowne starcia między demonstrantami antyrządowymi a siłami bezpieczeństwa. Według grupy monitorującej internet Netblocks w całym kraju nie ma połączenia z siecią.
Policja użyła w czwartek gazu łzawiącego i otworzyła ogień m.in. w miastach Kerman na południowym wschodzie Iranu oraz Tonekabon nad Morzem Kaspijskim. Takie informacje przekazały organizacje pozarządowe.
Na nagraniach publikowanych w internecie widać, jak siły bezpieczeństwa strzelają do tłumów na ulicach. Demonstranci odpowiadają, rzucając kamieniami.