To było naprawdę zapierające dech w piersiach zjawisko. Za nami niezwykła pełnia Księżyca - znana pod nazwą "Truskawkowy Księżyc". Następna okazja, by ją zobaczyć dopiero za 18 lat.

Truskawkowy Księżyc w szwajcarskim Bernie / ANTHONY ANEX / PAP/EPA

Wielkie Zatrzymanie Księżyca - czyli Truskawkowy Księżyc - to zjawisko, które występuje raz na 18 lat. 11 czerwca Księżyc był w najniższym punkcie nad horyzontem od 2007 roku.

Podczas tego zjawiska, pełnia Księżyca wygląda na większą i bardziej pomarańczową, szczególnie podczas wschodu i zachodu. Powodem jest tzw. iluzja księżycowa, przez którą wydaje się on gigantyczny i świeci intensywnym światłem.

Skąd wzięła się nazwa Truskawkowy Księżyc?

Truskawkowy Księżyc w brytyjskim Liverpoolu / Adam Vaughan / PAP/EPA

Truskawkowy Księżyc, czuli "Strawberry Moon", to nazwa pochodząca z tradycji rdzennych Amerykanów. Czerwiec był dla nich czasem zbioru dzikich truskawek, dlatego własnie tak nazwano pełnię o tej porze roku.

Część plemion nazywała to zjawisko Gorącym Księżycem i Kwitnącym Księżycem, aby uczcić nadejście wiosny, a także Księżycem Wylęgu lub Księżycem Narodzin, co nawiązywało do pojawienia się nowego życia.

Poza Ameryką Północną, w Europie zjawisko to było nazywane w przeszłości Księżycem Różanym lub nawet Księżycem Miodowym, ponieważ czerwiec jest zazwyczaj pierwszym miesiącem zbiorów miodu w roku.

Jakie niezwykłe pełnie Księżyca czekają nas jeszcze w tym roku?

Przegapiłeś Truskawkowy Księżyc? Nic straconego, inne pełnie Księżyca na pewno też Cię zachwycą. Oto ich terminy i nazwy:

10 lipca - Księżyc jelenia

9 sierpnia - Księżyc jesiotra

7 września - Księżyc żniw

6 października - Księżyc myśliwego

5 listopada - Księżyc bobra

4 grudnia - Zimny księżyc