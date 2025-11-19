Znamy już 42 finalistów przyszłorocznego mundialu. Ze strefy CONCACAF awans wywalczyły Panama, Haiti i Curacao, które będzie nie tylko debiutantem, ale i najmniejszym pod względem populacji oraz powierzchni uczestnikiem w historii. Polska musi szukać swojej szansy w barażach.

Piłkarze Curacao przed decydującym meczem z Jamajką / Ricardo Makyn / AFP/EAST NEWS

Curacao, Panama i Haiti zapewniły sobie awans do przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata ze strefy CONCACAF.

Curacao będzie debiutantem na mundialu i najmniejszym pod względem populacji (ponad 155 tys. mieszkańców) oraz powierzchni (444 km²) uczestnikiem w historii turnieju.

Reprezentacja Curacao istnieje od 2011 roku, po rozpadzie Antyli Holenderskich; większość jej piłkarzy urodziła się i mieszka w Holandii.

Trenerem Curacao od 2024 roku jest Dick Advocaat, który w wieku 78 lat został najstarszym szkoleniowcem w historii, który wywalczył awans do MŚ.

Eliminacje w strefie CONCACAF, czyli Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów, miały nietypowy przebieg, gdyż trzy ekipy: USA, Meksyk i Kanada mają zapewniony udział w turnieju finałowym ze względu na fakt jego organizowania.

Niepokonane Curacao pod wodzą Advocaata

Drużyna Curacao historyczny sukces zapewniła sobie, remisując w ostatniej kolejce fazy finałowej eliminacji na wyjeździe z Jamajką 0:0, dzięki czemu zachowała status niepokonanej i o jeden punkt wyprzedziła wtorkowego przeciwnika.

Curacao to wyspa na Karaibach, w pobliżu Wenezueli i Aruby, stanowiąca terytorium zależne Holandii. Liczy niewiele ponad 155 tys. mieszkańców i zostało najmniejszym krajem, który kiedykolwiek zakwalifikował się do mundialu, także pod względem powierzchni, która wynosi 444 km kwadratowe.

Na arenie międzynarodowej reprezentacja występuje od 2011 roku, po tym jak przestały istnieć Antyle Holenderskie. Większość zawodników urodziła się i mieszka w Holandii. Obecnie drużyna zajmuje 82. pozycję w rankingu FIFA, a jej trenerem od 2024 roku jest Dick Advocaat.

78-letni Holender został najstarszym w historii szkoleniowcem, którego zespół wywalczył awans do MŚ. Wcześniej pracował już z siedmioma reprezentacji, a w 1994 roku doprowadził "Pomarańczowych" do ćwierćfinału mundialu, który... także odbywał się w USA.

Advocaat nie mógł jednak poprowadzić drużyny Curacao w decydującym spotkaniu w Kingston, gdyż dwa dni wcześniej musiał się udać do ojczyzny z powodu ważnych spraw rodzinnych.

Panama i Haiti wracają na mundial

Z kolei po raz drugi do mistrzostw świata zakwalifikowali się piłkarze Panamy i Haiti. Ci pierwsi wzięli do tej pory udział jedynie w imprezie w Rosji w 2018 roku, a Haiti czeka na występ w mundialu od 1974 roku, kiedy m.in. zmierzyło się z Polską i drużyna trenera Kazimierza Górskiego wygrała 7:0.

Panama pierwszą pozycję w grupie A zapewniła sobie wygrywając z Salwadorem 3:0 i o trzy punkty wyprzedziła Surinam. Z kolei w grupie C Haiti pokonało Nikaraguę 2:1 i wyprzedziło faworyzowane drużyny Hondurasu, z zawodnikiem Lecha Poznań Luisem Palmą w składzie, oraz Kostaryki, które we wtorek zremisowały w bezpośrednim starciu 0:0.

Honduras gorszym bilansem bramek zajął trzecie miejsce w tabeli zespołów z drugich miejsc, z których dwa (z trzech) - Jamajka i Surinam - awansowały do marcowego interkontynentalnego turnieju barażowego. O dwie przepustki do MŚ w USA, Kanadzie i Meksyku powalczy w nim sześć ekip, poza dwoma ze strefy CONCACAF, także Boliwia, Irak, Nowa Kaledonia i Demokratyczna Republika Konga.

W marcu także w Europie odbędą się baraże, z udziałem 16 reprezentacji, w tym Polski, a stawką będą cztery przepustki do mundialu.

Finaliści mundialu 2026

Gospodarze: USA, Meksyk, Kanada

Europa (16 miejsc): Anglia, Francja, Chorwacja, Portugalia, Norwegia, Holandia,Niemcy, Hiszpania, Szkocja, Belgia, Szwajcaria, Austria;

Afryka (9+1): Maroko, Tunezja, Egipt, Algieria, Ghana, Republika Zielonego Przylądka,Republika Południowej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal;

Azja (8 bezpośrednich miejsc +1 w barażach): Japonia, Iran, Jordania, Korea Płd.,Uzbekistan, Australia, Katar, Arabia Saudyjska;

Ameryka Płd. (6+1): Argentyna, Brazylia, Ekwador, Urugwaj, Kolumbia, Paragwaj;

CONCACAF (3+2): Panama, Haiti, Curacao;

Oceania (1+1): Nowa Zelandia