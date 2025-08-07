Raków Częstochowa przegrał na własnym stadionie z Maccabi Hajfa 0:1 (0:0) w pierwszym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Rewanż zaplanowano na 14 sierpnia. Zostanie rozegrany w węgierskim Debreczynie.
Bramkę dla Maccabi Hajfa w 61. minucie strzelił Ethane Azoulay.
Żółte kartki oglądali piłkarze Maccabi Hajfa: Lisav Eissat, Ethane Azoulay, Pierre Cornud, Abdoulaye Seck, Guy Melamed i Lior Kasa.
Spotkanie sędziował Irlandczyk Robert Harvey.
W poprzedniej rundzie eliminacji Raków pokonał słowacki klub MSK Zilina.
Maccabi zmierzyło się w drugiej rundzie z białoruską drużyną Tarpieda Żodzino. Oba mecze odbyły się na neutralnym terenie - na Węgrzech.