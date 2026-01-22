Hubert Hurkacz zakończył udział w tegorocznym Australian Open już w drugiej rundzie. Polski tenisista musiał uznać wyższość Amerykanina Nathana Quinna, przegrywając 4:6, 6:7 (5-7), 1:6. Spotkanie trwało dwie godziny i 15 minut.

Hubert Hurkacz nie zdołał awansować do trzeciej rundy wielkoszlemowego Australian Open. Polski tenisista przegrał z Amerykaninem Nathanem Quinnem, który zajmuje 80. miejsce w światowym rankingu ATP. Mimo walki w drugim secie, Hurkacz nie był w stanie odwrócić losów spotkania i pożegnał się z turniejem.

Przebieg meczu

Pierwszy set zakończył się zwycięstwem Quinna 6:4. W drugim secie Hurkacz próbował nawiązać walkę, jednak o wyniku zdecydował tie-break, w którym lepszy okazał się Amerykanin (7:5). Trzeci set był już wyraźnie pod dyktando młodszego tenisisty, który wygrał 6:1 i przypieczętował awans do kolejnej rundy.

Dla 28-letniego Wrocławianina tegoroczny występ w Melbourne oznacza powtórzenie wyniku z poprzedniego sezonu. Hurkacz, który po problemach zdrowotnych odbudowuje swoją pozycję w rankingu, obecnie zajmuje 55. miejsce na świecie. Najlepszy rezultat w Australian Open osiągnął w 2024 roku, docierając do ćwierćfinału.