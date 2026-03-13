W najbliższym czasie kierowcy w Polsce muszą liczyć się z kolejnymi wzrostami cen paliw. Sytuacja na rynku jest dynamiczna, głównie za sprawą niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Swoje dołożyły także globalne niedobory surowców. "Ceny benzyny i oleju napędowego mogą osiągnąć poziomy nienotowane od lat" - ostrzega w rozmowie z Radiem RMF24 Grzegorz Maziak, redaktor naczelny e-petrol.pl.

Ekspert zwraca uwagę, że napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie powodować wzrost cen paliw. Największe podwyżki mogą dotknąć kierowców samochodów z silnikiem Diesla. W dużo gorszej sytuacji są ci, którzy muszą zatankować olej napędowy, bo w przypadku tego paliwa ceny mogą w najbliższych dniach zbliżyć się do ośmiu złotych na części stacji - zaznaczył Grzegorz Maziak.

Skomentował także kwestie najnowszych prognoz dotyczących benzyny bezołowiowej 95. Na ten moment przewidywania na najbliższe dni to raczej górne rejony 6,70 zł i mówimy tu o cenach, które widzimy, podjeżdżając na stację. Przynajmniej część operatorów rynku detalicznego oferuje specjalne rabaty, które mają ulżyć kierowcom w tej trudnej sytuacji - powiedział rozmówca Jakuba Śliwińskiego w Radiu RMF24.

Ci kierowcy zapłacą najwięcej?

Nasz rozmówca nie kryje, że najtrudniejsza sytuacja dotyczy kierowców samochodów z silnikiem Diesla, którzy muszą się liczyć z dużym wzrostem ceny paliwa. To niestety jeszcze nie jest koniec. Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu przynajmniej na części stacji te "ósemki" (8 zł za litr paliwa - przyp. red.) z przodu mogą zacząć się pojawiać - ostrzegł.

Maziak wyjaśnił także, że wzrost cen wynika przede wszystkim z wysokiego światowego popytu na olej napędowy. Potrzeba zakupu tego paliwa na rynkach międzynarodowych mocno przekłada się na ceny. W skali tygodnia zanotowaliśmy podwyżkę o ponad złotówkę w cenach detalicznych - stwierdził.

Co na to rząd? Ekspert: Były sygnały z ministerstwa

W obliczu rosnących cen pojawiają się pytania o reakcje państwa na zaistniałą sytuację. Ministerstwo Energii poinformowało jednak, że rynek ropy naftowej jest dobrze zaopatrzony i na razie nie ma potrzeby uwalniania krajowych rezerw. Gość Radia RMF24 wskazuje jednak, że w przyszłości możliwe są inne decyzje.

Jeżeli sytuacja nadal będzie trudna, a nawet będzie się pogarszać, to kolejne kroki mogą być podejmowane. Były sygnały ze strony ministerstwa, że na stole jest do rozważenia choćby opcja obniżenia VAT-u na paliwa - wyjaśnił.

Z drugiej strony rosnące ceny paliw w Europie mogą sprzyjać tzw. turystyce paliwowej, szczególnie w regionach przygranicznych. Dynamika zmian ceny ropy w Niemczech na pewno jest imponująca. U nas tempo też jest wysokie, natomiast aż tak dużych zmian w tym momencie jeszcze nie widzimy - ocenił.

Dodał, że duże różnice cenowe między państwami często skłaniają kierowców do tankowania za granicą.

Eskalacja konfliktu w Iranie

Zdaniem redaktora naczelnego e-petrol.pl, Grzegorza Maziaka trudno jednak w obecnej sytuacji wskazać maksymalny poziom cen paliw, jaki zostanie osiągnięty. Wiele zależy od dalszego rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie. Irańscy liderzy straszyli ostatnio ceną ropy na poziomie dwustu dolarów w związku z destabilizacją systemu bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Trzeba jednak mieć nadzieję, że sytuacja w regionie zacznie się stabilizować i unikniemy takich skrajnych scenariuszy - podsumował.

Podkreślił jednocześnie, że nawet jeśli napięcia w regionie osłabną, to rynek paliw nie wróci szybko do równowagi.

Konflikt na Bliskim Wschodzie eskalował 28 lutego za sprawą wspólnego uderzenia Izraela i USA na Iran. Dotąd w nalotach zginęło blisko 2 tysiące osób - głównie Irańczyków i Libańczyków. Teheran prowadzi uderzenia odwetowe nie tylko na Izrael, lecz także na cele w innych państwach regionu.

Współpraca: Jakub Muszyński.