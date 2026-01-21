Magda Linette wygrała 6:3, 6:3 z amerykańską tenisistką Ann Li i awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne. Spotkanie trwało godzinę i 46 minut.

Magda Linette / Martin Keep / AFP/EAST NEWS

To drugie zwycięstwo Linette nad Li w trzech dotychczasowych pojedynkach.

33-letnia Polka tylko raz wcześniej wygrała co najmniej trzy mecze w Wielkim Szlemie - w 2023 roku w Melbourne dotarła do półfinału.

Linette mierzyła się z Li po raz trzeci w karierze i odniosła drugie zwycięstwo. Choć mecz skończył się w dwóch setach, to dostarczył sporo emocji. Nie brakowało długich wymian i gemów.

Już w pierwszym rozegrano 12 piłek. Serwująca w nim Amerykanka obroniła break pointa, ale kiedy w trzecim gemie znów miała problem z podaniem, została przełamana. Linette kontrolowała wydarzenia na korcie, a w gemie dziewiątym uzyskała kolejne przełamanie, które skutkowało wygraniem seta.

Początek drugiej partii to lekkie problemy Polki. Tym razem to ona zaczynała, serwując i broniła dwóch break pointów. Wyszła z opresji i nastąpił okres jej świetnej gry. Szybko bowiem powiększyła prowadzenie do 4:0.

Li zdołała tylko nieznacznie zmniejszyć stratę, odrabiając jedno przełamanie. W ósmym gemie, przy serwisie Amerykanki, Linette nie wykorzystała dwóch piłek meczowych, ale serwując, kilka minut później zamknęła spotkanie.

W rankingu Linette plasuje się na 50. miejscu, a Li na 38. W kolejnym notowaniu zestawienia na pewno jednak wyprzedzi Amerykankę.

33-letnia Poznanianka tylko raz wygrała co najmniej trzy mecze w Wielkim Szlemie. Miało to miejsce w 2023 roku właśnie w Melbourne, gdy zatrzymała się na półfinale. O drugi najlepszy wynik w imprezach tej rangi zagra w piątek. Jej rywalką będzie albo rozstawiona z numerem 19. Czeszka Karolina Muchova, albo Amerykanka Alycia Parks.

W pierwszej rundzie Linette wygrała z rozstawioną z numerem 15. Amerykanką Emmą Navarro 3:6, 6:3, 6:3.

Wynik meczu 2. rundy:

Magda Linette (Polska) - Ann Li (USA) 6:3, 6:3.