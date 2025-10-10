Gino Lettieri został nowym trenerem pierwszoligowej Wieczystej Kraków. 58-letni szkoleniowiec zastąpił Przemysława Cecherza, który został zwolniony mimo drugiego miejsca drużyny w tabeli.

Gino Lettieri na zdjęciu z sierpnia 2019 r. / Piotr Polak / PAP

Wieczysta Kraków poinformowała w piątek, że Gino Lettieri został trenerem piłkarzy pierwszoligowej drużyny.

Mający włosko-niemieckie korzenie szkoleniowiec zastąpił Przemysława Cecherza, który - choć jego drużyna zajmuje drugie miejsce w tabeli - został w niedzielę zwolniony.

Jak przekazał beniaminek 1. ligi, 58-latek podpisał kontrakt obowiązujący do końca bieżącego sezonu, z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Trener z bogatym CV

Gino Lettieri urodził się w Zurychu, a posiada zarówno włoskie, jak i niemieckie obywatelstwo. Swoją bogatą karierę trenerską budował głównie w Niemczech, prowadząc m.in. zespoły MSV Duisburg, Darmstadt 98 oraz FC Augsburg.

W latach 2017-19 pracował w grającej w polskiej ekstraklasie Koronie Kielce. Prowadził także FK Poniewież, z którym wywalczył mistrzostwo Litwy, jak również kluby tajlandzkie Muangthong United i Uthai Thani FC.

Jako trener Wieczystej zadebiutuje w lidze 18 października, kiedy krakowska drużyna zagra na wyjeździe z GKS Tychy. Nowych podopiecznych poprowadzi jednak po raz pierwszy w sobotę w sparingu z Radomiakiem Radom.

Dymisja mimo drugiego miejsca w tabeli

Przemysław Cecherz został zwolniony w niedzielę, choć Wieczysta zajmuje drugie miejsce w tabeli. O jego dymisji przesądziła porażka 0:2 z Odrą w Opolu, a cztery dni wcześniej krakowianie zremisowali w derbach z liderem rozgrywek - Wisłą (1:1), tracąc gola w ostatniej minucie.

Wojciech Kwiecień, główny sponsor drużyny z ul. Chałupnika, był jednak niezadowolony ze stylu gry prezentowanego przez zespół.