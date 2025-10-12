Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban podał skład desygnowany na dzisiejszy mecz z Litwą w ramach eliminacji mistrzostw świata. Przed Biało-Czerwonymi kluczowe spotkanie, które może zdecydować o naszym być albo nie być na mundialu.

Jan Urban podał wyjściowy skład na mecz z Litwą / Beata Zawadzka/East News / East News

Reprezentacja Polski gra dzisiaj z Litwą. Spotkanie może przesądzić o awansie do baraży o udział w mistrzostwach Europy, choć w teorii mamy jeszcze szanse nawet na awans bezpośredni. Mecz z Litwą w Kownie o godzinie 20.45.

Skład wyjściowej jedenastki na niedzielny mecz eliminacji mistrzostw świata:

Skorupski - Wiśniewski, Bednarek, Kiwior - Cash, Slisz, Zieliński, Skóraś - Szymański, Kamiński, Lewandowski

Sytuacja w grupie jest napięta - Polacy muszą wygrać, by zachować szanse na dalszą grę. Trener Michał Probierz podkreśla, że drużyna jest zmotywowana i gotowa do walki, choć nie brakuje problemów kadrowych. Wśród kibiców panuje duże napięcie, a eksperci zwracają uwagę na konieczność poprawy skuteczności i gry w defensywie. Wynik meczu z Litwą będzie miał kluczowe znaczenie dla dalszych losów polskiej reprezentacji w eliminacjach.

Polska zajmuje obecnie drugie miejsce w grupie G z dorobkiem 10 punktów, tyle samo co trzecia Finlandia, która jednak rozegrała o jedno spotkanie więcej. Liderem jest Holandia z 13 punktami. Litwa i Malta nie liczą się już w walce o czołowe lokaty.

Ankieta Kto wygra mecz Litwa - Polska? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto wygra mecz Litwa - Polska? Litwa 19% Polska 68% Będzie remis 13%

głosów: 237

Bezpośredni awans na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku uzyskają zwycięzcy grup eliminacyjnych. Drużyny z drugich miejsc powalczą w barażach. Ostateczne rozstrzygnięcia zapadną w listopadzie, jednak już dzisiejszy wieczór może znacząco przybliżyć Polaków do upragnionego celu.