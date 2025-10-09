Popularny "Zielu" już po raz po raz 102. wystąpił w piłkarskiej reprezentacji Polski - zdobył 15. bramek. Rekordzistą pozostaje Robert Lewandowski, który rozegrał 160 meczów, a w czwartek oglądał spotkanie z ławki rezerwowych.

Operacja Kowno. Polaków czeka ważny mecz na Litwie

Tego samego dnia w meczu grupowych rywali Biało-Czerwonych, Finlandia nie bez problemów uporała się z Litwinami 2:1 w Helsinkach. To właśnie nasi wschodni sąsiedzi będą najbliższym rywalem naszego zespołu. Niezwykle ważne z punktu widzenia układu tabeli spotkanie, podopieczni Jana Urbana rozegrają w niedzielę w Kownie.

Finlandia pokonując Litwinów odniosła trzecie zwycięstwo w szóstym meczu eliminacji i z dorobkiem 10 punktów zajmuje trzecie miejsce w grupie G. Prowadzi Holandia, a druga jest Polska. Te dwie drużyny również mają po 10 pkt, ale rozegrały mniej spotkań - odpowiednio - cztery i pięć.

Mecz towarzyski w Chorzowie sędziował Belg Erik Lambrechts.

Polska: Bartłomiej Drągowski (46. Kamil Grabara) - Tomasz Kędziora, Jan Ziółkowski, Przemysław Wiśniewski (46. Jakub Kiwior) - Przemysław Frankowski (46. Paweł Wszołek), Kacper Kozłowski, Sebastian Szymański (46. Karol Świderski), Piotr Zieliński (63. Bartosz Kapustka), Jakub Piotrowski, Michał Skóraś (73. Arkadiusz Pyrka) - Krzysztof Piątek.

Nowa Zelandia: Alex Paulsen - Tim Payne (82. Bill Tuiloma), Michael Boxall, Finn Surman, Francis de Vries (82. Lucas Kelly-Heald) - Callum McCowatt (84. Chris Wood), Ryan Thomas (82. Owen Parker-Price), Sarpreet Singh, Marko Stamenic, Matt Garbett (72. Ben Old) - Ben Waine (72. Andre de Jong).