Fani kultowej serii „Ocean’s” mają powody do radości. George Clooney, gwiazda i producent filmów o najsłynniejszych złodziejach w historii kina, ogłosił, że studio Warner Bros. zatwierdziło budżet na czwartą część cyklu. Oznacza to, że zdjęcia do filmu o roboczym tytule „Ocean’s 14” mogą rozpocząć się już w przyszłym roku.

George Clooney / Millie Turner/Invision/East News / East News

Wielki powrót gwiazdorskiej obsady

Wiadomość o powrocie serii wywołała ogromne poruszenie wśród fanów. Do obsady mają powrócić największe gwiazdy poprzednich części: George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon oraz Don Cheadle. Tak imponująca lista nazwisk gwarantuje nie tylko wysoki poziom produkcji, ale również ogromny budżet, który - jak zapewnia Clooney - został już zaakceptowany przez studio.

Właśnie zatwierdzili nam budżet w Warner Bros., więc staramy się wszystko przygotować. Chodzi o zgranie harmonogramów, aby znaleźć datę, która każdemu odpowiada. Prawdopodobnie ruszymy ze zdjęciami za 9 bądź 10 miesięcy - poinformował George Clooney w rozmowie z E! News.

Za kamerą nowej odsłony stanie David Leitch, znany z takich hitów jak "Bullet Train". Jego doświadczenie w realizacji dynamicznych i pełnych napięcia scen akcji może nadać "Ocean’s 14" zupełnie nowego charakteru, nie tracąc przy tym lekkości i humoru, z których słynie cała seria.

Clooney nie kryje radości z możliwości ponownej współpracy z dawnymi przyjaciółmi z planu. Będzie Brad, będzie Matt, będzie Don, będzie Julia. Ubiegłej nocy spotkaliśmy się z Julią na kolacji. Wszyscy nadal bardzo się przyjaźnimy. Ponowne wspólne spotkanie na ekranie to szansa na niezłą zabawę - podkreśla aktor.

O czym będzie "Ocean’s 14"?

Choć szczegóły fabuły są na razie owiane tajemnicą, Clooney wspominał wcześniej, że inspiracją dla nowej części może być kultowa komedia kryminalna "W starym, dobrym stylu" z 1979 roku. Film opowiada o grupie emerytów, którzy planują ostatni w życiu napad na bank. Czy Danny Ocean i jego ekipa również zdecydują się na spektakularny powrót do przestępczego świata w dojrzałym wieku? Tego na razie nie wiadomo, ale fani mogą spodziewać się inteligentnego humoru i zaskakujących zwrotów akcji.

Seria "Ocean’s" to jeden z największych sukcesów kinowych XXI wieku. Trzy dotychczasowe części zarobiły w kinach ponad miliard 100 milionów dolarów.

W 2018 roku powstał także żeński spin-off - "Ocean’s 8", który zgromadził niemal 300 milionów dolarów. Studio Warner Bros. nie zamierza na tym poprzestać - w planach jest również prequel, którego akcja miałaby rozgrywać się w latach 60. w Europie. Wśród potencjalnych gwiazd wymienia się Margot Robbie i Ryana Goslinga.