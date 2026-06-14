FIFA jak zawsze chce mieć wszystko pod kontrolą, na przykład wygląd mundialowych koszulek. Przekonały się o tym reprezentacje Egiptu i Haiti, które przed mistrzostwami świata musiały dokonać poprawek w swoich strojach.

Haitańczyk Frantzdy Pierrot podczas meczu mundialu ze Szkocją / FRANCK FIFE / AFP/EAST NEWS

Egipt musiał usunąć siedem gwiazdek ze strojów na mundial, zgodnie z żądaniem FIFA.

Reprezentacja Haiti w ostatniej chwili musiała zmienić koszulki - FIFA zabrania symboliki religijnej i politycznej na strojach.

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Nie te gwiazdki, nie ten kolor

Egipska federacja (EFA) potwierdziła Niemieckiej Agencji Prasowej (DPA), że FIFA nie zgodziła się na stroje z gwiazdkami, gdyż w imprezach pod jej egidą gwiazdki mogą symbolizować jedynie tytuły mistrza świata. Chodziło o usunięcie siedmiu gwiazdek, symbolizujących liczbę triumfów w Pucharze Narodów Afryki.

Rekordziści pod względem liczby triumfów w PNA stosowne powiadomienie od piłkarskiej centrali otrzymali jednak kilka miesięcy temu, a nie jak Haiti w ostatniej chwili. "Niezbędne środki i decyzje w związku z tym zostały podjęte w odpowiednim czasie" - przekazała EFA.

Jak się okazało, Egipcjanie musieli też dokonać zmiany koloru w jednym z wzorów koszulek, gdyż FIFA sprzeciwiła się planowanej pierwotnie złotej barwie na czerwonych koszulkach, uznając, że była ona zbyt słabo widoczna. Kolor zmieniono na biały.

Egipt, który jeszcze nie wygrał meczu w MŚ, bierze w nich udział po raz czwarty. Turniej w USA, Kanadzie i Meksyku drużyna trenera Hossama Hassana rozpocznie w poniedziałek od potyczki w Seattle z Belgią. Innymi jej przeciwnikami w fazie grupowej będą Nowa Zelandia i Iran. Egipt wciąż czeka na swoje pierwsze zwycięstwo w turnieju finałowym Mistrzostw Świata.

Scena z wojny na koszulkach

W ostatniej chwili przed mundialem koszulki musiała zmienić reprezentacja Haiti, bowiem FIFA zabrania umieszczania na nich treści religijnych i politycznych. Za takie uznano, umieszczoną pierwotnie na dole trykotu, scenę przedstawiająca ostatnią bitwę z wojny o niepodległość z 1803 roku, która rozegrała się w Vertieres na północy wyspy pomiędzy armią haitańskich niewolników a wojskami francuskimi.

Haitańczycy zdążyli wystąpić w nieuznanych przez FIFA koszulkach tylko w dwóch meczach towarzyskich.

W pierwszym od 52 lat meczu w mundialu Haiti uległo Szkocji 0:1.